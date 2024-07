Cutremur în politică: europarlamentarul Vlad Voiculescu, prins în ”fapt” pe Tinder?! Iubita l-a părăsit!

Cine spune că în politică nu se-ntâmplă și încâlceli, de natură amoroasă, se înșală! Recent, europarlamentarul rezist a comis-o, iar mama copilului său, o cunoscută jurnalistă l-a taxat grav, în văzul tuturor! În plus, după ce a aflat că a fost mințită, jurnalista a anulat călătoria în Belgia, acolo unde ar fi trebuit să ajungă cât de curând. CANCAN.RO are toate detaliile despre cea mai șocantă despărțire din ultima perioadă.

Jurnalista Laura Ștefănuț a produs un șoc în această dimineață atunci când a anunțat că relația ei cu Vlad Voiculescu, cel alături de care are și un copil, s-a încheiat! Se pare că totul s-a întâmplat după ce politicianul ar fi călcat pe bec și i-ar fi făcut-o mamei copilui său pe la spate. Ce s-a întâmplat, mai exact?! Se pare că bărbatul și-ar fi făcut un profil de Tinder. Și, imediat cum a aflat, Laura Ștefănuț a pus piciorul în prag și a povestit totul!

Cum ar fi tradus-o europarlamentarul Vlad Voiculescu pe partenera sa

(CITEȘTE ȘI: PERCHEZIȚII DNA LA DOUĂ SPITALE MARI DIN BUCUREȘTI! ESTE VIZATĂ O APROPIATĂ A LUI VLAD VOICULESCU)

Relația dintre Vlad Voiculescu și Laura Ștefănuț s-a destrămat în momentul în care aceasta a descoperit contul de Tinder al politicianului. Jurnalista a postat o fotografie cu presupusul cont al fostului său partener pe un grup privat de Facebook. Fosta parteneră a lui Voiculescu a cerut oamenilor să raporteze contul. În postare, jurnalista a povestit că europarlamentarul a venit cu o explicație „ciudată”. I-ar fi spus că își făcuse contul doar ca să o urmărească pe ea, asta deși Laura Ștefănuț susține că nu are cont de Tinder.

„Dacă dați peste acest profil , puteți să îl raportați lejer ca fals . Este al partenerului meu, mă rog, acum fostul partener, Vlad Voiculescu, în prezent europarlamentar US . Zic „fost partner” începând cu momentul în care am aflat de Tinderul lui. Înainte ne pregăteam să plecăm împreună în Belgia. Motivul lui este că și -a făcut cont să mă urmărească pe mine , deși eu nu exist pe Tinder, nu am aplicația . Așadar , o scuză ciudată . În schimb el are și matches”, a scris jurnalista.

Contactată de CANCAN.RO, Laura Ștefănuț a confirmat postarea: „Mulțumesc că imi oferiți ocazia sa clarific: nu am scris public, am postat pe un grup privat, de suport intre femei” , ne-a transmis ea.

Se pare însă că nu ar mai fi cale de împăcare între ei, iar planurile le-au fost date peste cap. Fostul ministru al Sănătății urmează să-și desfășoare activitatea la Bruxelles ca europarlamentar. Cu această ocazie, el și Laura Ștefănuț ar fi trebuit să plece împreună în Belgia, alături de fetița lor în vârstă de numai doi ani. Acum, plecarea a fost anulată.

Vlad Voiculescu și-a făcut campania pentru candidatura la primăria Capitalei pe Tinder

(VEZI ȘI: MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, LOVIT DE PROBLEME PERSONALE. VLAD VOICULESCU: „ÎN ULTIMA LUNĂ LE-AM PIERDUT PE AMÂNDOUĂ”)

În 2020, pe vremea când candida la Primăria Capitalei, Vlad Voiculescu și-a făcut campania pe Tinder. Pe platforma de dating, europarlamentarul îi îndemna pe tineri să nu iubească doar în cuplu și să își arate și iubirea pentru oraș.

În urmă cu 10 ani, Vlad Voiculescu a avut o relație cu o altă jurnalistă celebră, Melania Medeleanu. În 2014, cei doi au pus bazele unei tabere pentru copiii bolnavi de cancer (vezi AICI povestea).

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.