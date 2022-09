Cum îți dai seama daca un ceas este FAKE sau original. Așa nu te păcălești niciodată

Atât în mediul online, cât și în magazinele fizice există numeroase oferte care să atragă clienți. În aceeași categorie intră și accesoriile. Însă, cum îți dai seama daca un ceas este fake sau original? Iată la ce trebuie să fii atent, atunci când alegi fie pentru tine, fie pentru o persoană dragă un ceas.

Dacă ești un împătimit al domeniului fashion, atunci accesoriile nu lipsesc sub nicio formă. Brățările, colierele, ceasurile, inelele, toate acestea reprezintă cele mai populare accesorii atât în rândul bărbaților, cât și în rândul femeilor. Însă, cum îți dai seama dacă sunt originale sau nu?

Vezi și O FEMEIE DIN BRAŞOV ŞI-A COMANDAT ALIMENTE ONLINE, DUPĂ CARE A LUAT ŢEAPA VIEŢII. CÂT A AVUT DE ACHITAT PENTRU DOAR CÂTEVA PRODUSE

Cum îți dai seama daca un ceas este fake sau original

Ceasurile pot fi regăsite în foarte multe centre comerciale, magazine specializate, dar și la… tarabe. În plus, și internetul abundă în oferte cu accesorii care au diferite pietricele sau strasuri și care pot „fura” privirile imediat. Dar cum îți dai seama dacă ceasul pe care vrei să îl achiziționezi este sau nu original? Uneori, însă, ar putea fi dificil ca un ceas fals să fie depistat. Însă, iată cum vei reuși să faci diferența între unul fake și unul original.

Există mai multe tipuri de replici, și anume A, B și C. Specialiștii susțin faptul că cele mai greu de depistat sunt replicile de tip A, deoarece sunt cele mai apropiate de varianta originală a ceasului. În acest sens, depistarea ceasului fake ar fi mult mai dificilă, dar nu imposibilă. Fiecare ceas are un design și un mecanism, iar cei de pe piața neagră au reușit să creeze replici care, ulterior, sunt vândute chiar și la prețul aceluiași ceas, dar original. De cele mai multe ori, mărcile de prestigiu devin „victime” în direcția aceasta.

Vezi și ALIMENTE PE CARE NU TREBUIE SĂ LE BAGI NICIODATĂ ÎN FRIGIDER. IATĂ CUM POATE MODIFICA FRIGIDERUL GUSTUL UNOR PRODUSE

La ce trebuie să fii atent, când îți cumperi un ceas

Însă, dacă vrei ca accesoriul tău să fie original, trebuie să ai grijă la anumite aspecte.

Potrivit specialiștilor, ceasurile originale pot fi achiziționate din magazinele de specialitate. Ceasul trebuie să conțină o serie și o gravură impecabilă. De asemenea, trebuie să fii atent și la modul în care este făcut ceasul, detaliile pe care le prezintă pe laterale sau dacă are un scris în relief. În plus, ceasul nu va fi livrat cu defecțiuni. În plus, mai poți recunoaște un ceas fals și după modul în care ticăie, greutatea lui și eventualele probleme tehnice pe care le-ar putea prezenta.

Citește și CE OBIECTE NU AR TREBUI SĂ ATINGI CÂND AJUNGI ÎNTR-O CAMERĂ DE HOTEL. O ANGAJATĂ DIN INDUSTRIA HOTELIERĂ ÎI AVERTIZEAZĂ PE TURIȘTI