Cum l-a afectat pandemia pe „Giani” din Las Fierbinți. Actorul a făcut declaraţii emoţionante: „Sunt tată, copiii au rămas cu niște sechele”

Actorul de comedie Costi Diță sau „Giani” din serialul de comedie „Las Fierbinți” aşa cum este cunoscut de publicul larg a făcut recent dezvăluiri despre cum l-a afectat pandemia. Actorul le-a transmis fanilor săi şi câteva sfaturi, având în vedere faptul că deocamdată lucrurile nu au revenit la normal.

Invitat la podcastul „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Costi Diță a vorbit deschis despre cum l-a afectat pandemia de COVID-19: „Evident că sunt pe caterincă toată ziua, pentru că așa funcționez eu, dar acum sunt ca toți oamenii din perioada asta. Mă întreb cum s-a întâmplat să avem ghinion noi, generația asta (…). Nu putea să se întâmple peste 30 de ani când nu mai sunt eu? Sunt tată. Copiii încă nu-și dau seama, e bine, chiar dacă au rămas cu niște sechele”, a povestit acesta.

Cât despre „pericolele” la care sunt supuşi copiii, având în vedere faptul că petrec mult timp pe internet în această perioadă, actorul a explicat: „Treaba e aici la noi, la părinți. Știu că e complicat să ferești copilul de conținut, dar se poate. Când nu ai timp, pur și simplu îl scoți din priză, punct. Nu moare nimeni fără, inevitabil uneori ajungi acolo”, a mai continuat Costi Diță.

În acelaşi timp, actorul i-a îndeamnat pe fani să aibă mai multă grijă de ei, dar în acelaşi timp şi mai multă răbdare cu cei din jur, mai ales că pandemia de COVID-19 încă nu a trecut.

Costi Diță a petrecut mai mult timp cu familia în pandemie

În cadrul unui interviu recent pentru protv.ro, Costi Diță a menționat cât de mult apreciază timpul petrecut cu familia.

„În perioada asta am văzut cât se bucură ai mei că stau acasă. Mai nou, activitatea preferată e ca seara ne așezăm în jurul mesei și luăm un joc la întâmplare. Monopoly sau Nu te supari frate, de exemplu. Am încercat să creez un soi de program, la finalul zilei să existe acest moment în care stăm împreună și jucăm un joc. Înainte, activitatea preferată era să ne urcăm în mașină și să vizităm ceva în România. Pentru că sunt foarte multe locuri frumoase în Românica noastră. Îmi plăcea mult, dar evident, am renunțat pentru că… pandemie”, a spus acesta.

Sursă foto: Instagram