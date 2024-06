Cum l-a prins Adriana Bahmuțeanu pe Silviu Prigoană cu amanta: ”A făcut barter să îi pună silicoane. M-am dus peste ea!”

Invitată în podcastul moderat de Mara Bănică, Adriana Bahmuțeanu și-a adus aminte ziua în care l-a prins pe Silviu Prigoană că o înșală cu celebra Argentina. Deși acum vorbește fără resentimente despre acel episod, în acele momente, jurnalista i-a povestit – cu zâmbetul pe buze – detalii despre amanta fostului ei soț, dar și circumstanțele în care a aflat de aventura lor amoroasă.

Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu au divorțat prima dată în anul 2003 și au divorțat imediat după ce au venit din luna de miere. Un an mai târziu au revenit la sentimente mai bune și s-au căsătorit din nou, însă nici atunci nu a fost cu noroc. După 5 luni au divorțat din nou. S-au recăsătorit în anul 2005, iar în 2007 au divorțat. În anul 2009 s-au împăcat și au fost împreună până în anul 2012, când au bifat cel de-al patrulea divorț. În anul 2013 s-au căsătorit pentru ultima dată, iar în anul 2015 a avut loc ultimul divorț dintre cei doi.

Adriana Bahmuțeanu: ”M-am dus peste ea în casă cu unchiul meu mama”

Au trecut 9 ani de când Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au divorțat definitiv, moment în care nu a mai existat nicio cale de împăcare. Invitată în podcastul moderat de Mara Bănică, unde a vorbit deschis și liber despre una dintre cele mai complicate perioade vin căsnicia cu Silviu Prigoană. Cei doi au trăit o relație cu năbădăi, certuri, 5 căsătorii și tot atâtea divorțuri.

Printre alte teme abordate, jurnalista și-a reamintit de perioada în și-a prins fostul cu amanta. Afaceristul se iubea cu Argentina, idilă care începuse înainte ca ei doi să se căsătorească prima dată. De altfel, singura condiție înainte să-i devină soție afaceristului a fost ca el să renunțe la povestea de iubire cu Argentina. Pentru o scurtă perioadă de timp nu au mai vorbit, însă Prigoană ar fi reluat relația cu femeia respectivă.

„Am prins-o pe Argentina. Aflasem că are o amantă, Argentina, pentru că a făcut un barter să îi pună silicoane. Fata de la marketing a găsit la un moment dat un barter cu un doctor, ca să îi pună sâni acestei Argentina, despre care tot trustul știa că este amanta șefului. Fata respectivă i-a găsit barter, i-a pus silicoane. Lumea o știa. Venise de câteva ori acolo. Ăștia vorbeau între ei. După care noi ne-am căsătorit. Condiția mea a fost să o termine cu această Argentina. Îi găsisem mesaje cu ea în telefon. O perioadă a terminat-o. După care, în bucătărie, intrase unul dintre șoferi să bea cafea acolo. Șoferul era cu spatele la ușă și l-am auzit când vorbea la telefon cu această Argentina. Am ascultat frumos. Doamna Argentina dorea un frigider să fie dus la nu știu ce locație.

Șoferul a început să sune, să vadă de unde ia frigiderul. În momentul ăla am intrat în bucătărie peste el, l-am luat de guler, dă telefonul. I-am luat telefonul, i-am luat numărul lui Argentina. Omul și-a cerut scuze, că nu avea nicio vină. Mi-a dat numărul și adresa unde stă și în noaptea aia m-am dus peste ea cu unchiul meu și cu mama. Îmi stricase căsnicia. Prima dată am vrut să o omor. Am ciocănit la ușă. Ea stătea într-o garsonieră. Am sunat, ciocănit, nu deschidea. La un moment dat a deschis. Am intrat în casă, am bălăcărit-o un pic și după care mi s-a făcut milă de ea. Era o femeie atât de terminată și pe dinăuntru și pe dinafară. În casa aia era o sărăcie lucie. Două căni de un fel nu avea. Ceva îngrozitor”, a povestit Adriana Bahmuțeanu în podcastul ”Povești de Film”.