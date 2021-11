Cum l-a provocat Dani Oțil pe Florin Ristei, în direct, la Tv, despre iubita lui de culoare „Am fost înaintea ta”

Dani Oțil l-a provocat subtil pe colegul lui de platou Florin Ristei, în privința iubitei de culoare. Moderatorul de la Neatza a sugerat că el a cunoscut o femeie de culoare cu mulți ani în urmă și „a fost acolo înaintea lui”.

Moderatorul a vorbit de curând despre o situație în care a fost implicat alături de o tânără de culoare. Matinalul a povestit despre aparițiile pe coperțile tabloidelor, pe când a fost surprins alături de o femeie.

„Eu am avut a treia coperta in Ciao cu o tânără de culoare. Am fost înaintea ta, Ristei. Suntem la un restaurant pe Decebal, eram atât de funny încât îi citeam meniul si ea râdea în hohote, așa de bine știam engleza. S-a și umflat un pic știrea si, ce era interesant, au zis ca am avut o relație de 4-5 ani si atunci ea s-a întors pentru disclosure (n.red. eng. divulgare). Și mama… m-a întrebat după…”, a povestit Dani Oțil despre întâmplările petrecute cu mult timp înainte să se căsătorească.

Totul a pornit de la o discuție pe care Dani a avut-o cu soția sa, Gabriela. Cei doi soți au povestit despre Brazilia.

„Am fost în Brazilia și nu prea mi-a plăcut, taximetriștii acolo sunt ca la noi. Că de ce am bagajul ăsta mare. I-am zis: turist. Plus că vreau să fac un studiu și să îi arăt Gabrielei ca dacă vorbești românește și tare, ca-n Ardeal, acolo poți să te faci înțeles”, a remarcat prezentatorul.

Aici, Ristei a intervenit în discuție și a dezvăluit că și tatăl lui aplică aceeași „tehnică” cu Naomi.

„Așa cum a făcut tata cu Naomi. Am fost duminica la masă cu ea (n.red. la părinții săi). Așa face și taică-miu ca ea să înțeleagă ce zice. A urlat (n.red. la ea): Îți place aici? Mai vrei să vii aici?”, a povestit Florin Ristei.