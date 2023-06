Cum mergea Gigi Becali în vacanță la Monaco. Dezvăluiri incredibile despre finanțatorul FCSB. „Brânza și iaurtul le-a luat de acasă, cu avionul privat”

Gigi Becali (65 de ani) este unul dintre cei mai mediatizați oameni de afaceri din țara noastră. De-a lungul anilor el și-a câștigat notorietatea atât prin investițiile de la FCSB, cât și prin stilul său nonconformist. Recent, un episod amuzant cu Gigi Becali a fost povestit chiar de către un apropiat de-ai lui. Totul s-a petrecut în urmă cu 15 ani, în timpul unei vacanțe la Monaco.

De-a lungul anilor, Gigi Becali s-a aflat de nenumărate ori în centrul atenției datorită stilului său nonconformist. În ciuda faptului că are o avere uriașă, latifundiarul din Pipera nu a renunțat niciodată la obiceiurile sale. Sunt nenumărate întâmplările în care Becali a uimit pe toată lumea prin spontaneitatea sa.

(CITEȘTE ȘI: Dorința tulburătoare pe care și-a pus-o Gigi Becali în ziua în care a împlinit 65 de ani. „Vreau să mă înfieze!”)

Cum a mers Gigi Becali cu iaurtul și brânza în vacanță la Monaco

Valentin Sălăgean a fost partener al lui Gino Iorgulescu și Cosmin Olăroiu în celebrul lanț de restaurante Trattoria Il Calcio. Totodată el este un apropiat al lui Gigi Becali.

Recent, Sălăgean a povestit peripețiile pe care l-a trăit alături de Gigi Becali în timpul unei vacanțe la Monaco. Aventura a început încă de la plecare, atunci când latifundiarul din Pipera i-a spus să ia din seiful său de bani nu mai puțin de 1-2 milioane de euro pentru a-i avea de cheltuială în vacanță. Conștient că era o sumă mult prea mare, Sălăgean a luat în final „doar” 640.000 de euro. În plus, tot el a dezvăluit că Becali nu a uitat să ia cu el din țară brânză și iaurt, pe care le-a urcat în avionul privat pe care-l închiriase. După ce au ajuns la Monaco, peripețiile au continuat. Generos din fire, Becali oferea zilnic bacșișuri de aproape 3.000 de euro. După ce a câștigat la cazino 360.000 de euro, Becali a cheltuit o parte din ei pe haine și pantofi de lux. În concluzie, pentru Sălăgean a fost o experiență inedită, pe care nu o va uita prea ușor.

„Să mă ierte domnul Becali că vorbesc, știu că nu-i place. M-a rugat tot timpul să nu vorbesc despre el la TV, dar nu e nimic de rău. Am fost cu dânsul la Monaco 3 zile. Am luat 640.000 de euro din seif. Avea un seif mare, cât ecranul ăsta (n.r. – arată spre o plasmă din studiou). La Palat era.

Mi-a zis: «Ia de acolo un milion, două!». «Gigi, n-avem ce să facem cu 1-2 milioane, ne ajung câteva sute de mii». «Ia, bă, de acolo mai mulți bani, ia cât vrei!». Avea mulți bani cash atunci. Am luat banii, i-am băgat în geantă. 640.000 de euro, numărați! Avea foarte mare încredere în mine.

Am fost la Monaco cu un avion privat. I-am zis în avion că trebuie să declarăm banii, altfel îi confiscă. «Lasă, bă, ce să declari?!». Cum e el, el nu are treabă cu realitatea… Dar eu, cum am coborât în aeroport, m-am dus la ghișeu, la Poliție, și am declarat banii. Le-am zis polițiștilor: «Am venit cu 640.000 de euro, vrem să mergem la cazinou, să bem și să mâncăm». N-a fost nicio problemă. I-am zis lui Gigi că am declarat banii și facem ce vrem cu ei de-acum.

Am pus banii în seif, la hotel, mi-a zis Gigi să am eu grijă de bani. Aveam grijă să nu dea șpăgi, că dădea spăgi cam mari. El dădea 3.000 de euro pe zi numai șpăgi! Am găsit o româncă la recepție, scria pe ecuson Elena. A întrebat câți copii are, avea doi. Și mi-a zis să-i dau câte o mie de euro pentru fiecare copil: «De la domnul Becali, să se bucure copiii».

Am mers la cazinou și a câștigat 360.000 de euro. Și n-am mai intrat din ziua aia în cazinou. Cu banii ăia și-a cumpărat costume de 160.000 de la Brioni, pantofi…

La Monaco, brânza și iaurtul le-a luat de acasă, cu avionul privat. În hotel, a cerut o valiză de piersici. S-a enervat când i s-au adus doar 2-3.”, a povestit Valentin Sălăgean, pentru Gsp.ro.

(NU RATA: Câți bani îi dă Gigi Becali lui Alexandru Ciucu pentru ținuta specială cu care milionarul apare în public. “E ideea lui! Am ajuns la Palat și…” + Legătura cu Casa Regală)