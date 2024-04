Cum o ajută cei trei copii pe Kate Middleton în lupta împotriva cancerului: „Te înduioșează”. Detalii neștiute din culisele Familiei Regale

Vestea că Prințesa de Wales are cancer a lăsat o lume întreagă fără cuvinte! Kate Middleton trece printr-un adevărat calvar de când a aflat că suferă de o boală cumplită. Soția Prințului William a fost supusă unei intervenții abdominale în luna ianuarie, iar de atunci viața ei s-a schimbat. Momentul cel mai greu a venit când a fost nevoită să le spună copiilor ei cu ce se confruntă, de fapt. Cum au reacționat George, Charlotte și Louis când au aflat că mama lor are probleme serioase de sănătate?

Kate Middleton suferă de cancer, vestea fiind ca un trăsnet pentru Familia Regală, mai ales că și Regele Charles a dezvăluit, acum câteva luni, că are aceeași boală. Prințesa de Wales a fost supusă unei intervenții abdominale în luna ianuarie a acestui an, apoi a aflat că are cumplita boală. Cel mai greu moment a fost atunci când soția Prințului William a trebuit să le spună copiilor ei prin ce momente grele trece.

A primit tot suportul soțului ei, însă chiar și așa a fost vorba despre un subiect delicat. Se pare că George, Charlotte și Louis îi sunt alături mamei lor și o sprijină în aceste clipe grele. Un prieten apropiat Familiei Regale a vorbit pentru presa străină despre faptul că Prințesa de Wales a primit ajutorul și înțelegerea de care avea nevoie, din partea copiilor ei.

„Te înduioșează rezistența extraordinară a copiilor. Să se distreze împreună atunci când pot este foarte important. Copiii sunt în centrul lumii lor”, a spus o cunoștință a Familiei Regale, pentru revista PEOPLE.

De ce și-a ținut Kate Middleton boala secretă timp de o vreme

Kate Middleton anunța, la sfârșitul lunii martie, că suferă de cancer. Prințesa de Wales a făcut tot posibilul împreună cu William să gestioneze această situație cât mai bine, de dragul copiilor.