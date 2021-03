Cum o machiază Sânziana Buruiană pe Iza la doar 5 ani: “Seamănă cu păpușica de lângă ea, sunt leite”. Fiica fostei asistente TV a participat la multe prezentări de modă

Sânziana Buruiană și soțul său, Nicolae Zuluf, se consideră niște părinți binecuvântați… Au două prințese superbe, iar cea mare are o mulțime de fani la vârsta de cinci ani! Și asta datorită prezentărilor de modă pentru copii la care ea a participat până acum. Desigur, de când pandemia a pus stăpânire pe planeta noastră, evenimentele s-au rărit, însă, cu diferite ocazii Iza este machiată de mama ei celebră sau de un makeup artist. Luna trecută, copila a început să ia lecții de canto.

Iza, machiaje speciale pentru vârsta ei

Recent, Sânziana Buruiană a făcut o ședință foto specială alături de cele două fetițe pe care le are cu Nicolae Zuluf. Antonia, mezina cuplului are un an și cinci luni, și, după cum puteți observa în imaginea de mai jos, dar și în alte două poze din galeria foto a articolului, ea este îmbrăcată la fel ca surioasa sa mai mare. În vârstă de cinci ani și două luni, Izabelei i s-a făcut un machiaj discret.

“Ce seamănă Iza cu păpușica de lângă ea, sunt leite”, “Frumoaselor”, “Vai, nu cred! Sunt îmbrăcate la fel” sunt trei dintre comentariile strânse de postarea blondei.

Sânziana Buruiană își machiază fata cea mare în funcție de importanța evenimentului; în galeria foto a articolului, puteți vedea câteva dintre aparițiile Izabelei. Din cauza acestui motiv, fosta asistentă TV a fost de multe ori criticată. În plus, la începutul anului trecut, ea i-a pus extensii fiicei sale și multe dintre mămici au pus-o la zid pentru gestul său.

Sânziana Buruiană s-a căsătorit civil cu Nicolae Zuluf pe 3 octombrie 2015, după doi ani de relație. Ei au făcut cununia religioasă pe 18 octombrie 2015 la o biserică din București, iar în ziua nunții au avut alături numeroase personalități din showbiz. Fosta asistentă TV a născut-o pe Ştefania Isabela Ioana pe 7 ianuarie 2016, iar cea de-a doua ei fetiță a venit pe lume pe 1 octombrie 2020 la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia din București.

Sursa foto: Facebook & Instagram