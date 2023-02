Cum poți plăti factura la curentul electric cu cardul de energie. Cinci pași de urmat, în doar 2 minute

De curând, mai mulți români au intrat în posesia unor carduri de energie electrică cu care își pot plăti factura la curent. Însă, majoritatea au fost puși în dificultate, așa că au început să se întrebe cum pot plăti în siguranță, fără să intervină tot felul de nedumeriri. Ei bine, plata facturilor cu cardul de energie se poate face chiar și online, în doar câțiva pași simpli care pot fi parcurși în 2 minute.

Cum poți plăti online factura la curent cu cardul de energie

Așadar, tot ce aveți de făcut este să intrați pe site-ul Poștei Române și să accesați aplicația care vă îndrumă pas cu pas spre ceea ce aveți de parcurs. Primul lucru pe care trebuie să îl bifați după ce ați accesat site-ul este „Compensare energie”, din stânga sus.

Completați apoi, furnizorul de energie pentru care faceți plata sau asociația de proprietari și codul de identificare fiscal al acestuia, în formularul pe care îl găsiți. Pasul 3 este să scrieți codul cardului de energie și, ulterior, CNP-ul unuia dintre beneficiarii cardului. Codul acestuia se află în spațiul pentru informațiile personale ( nume, adresă etc)

Încărcarea online a documentelor, respectiv factură și buletin, reprezintă următorul pas. După ce ați completat toate câmpurile necesare, trebuie să apăsați butonul „Trimite”. Veți primi pe e-mail confirmare cu faptul că cererea de plată a fost înregistrată. În maxim 5 zile veți primi un nou e-mail cu o altă confirmare care vă va specifica faptul că cererea a fost rezolvată.

Facturile restante se pot plăti cu cardurile de energie

Mare atenție la documentele încărcate, căci dacă se dovedesc a fi necorespunzătoare, veți primi notificare în acest sens, după cum a transmis Poșta Română pe rețelele de socializare. De asemenea, ministrul investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat că se pot plăti chiar și facturi restante cu cardul de energie, inclusiv din luna septembrie 2022.

„Spun încă o dată, că pot să fie inclusiv facturi și datorii restante plătite de la furnizorii de energie cu luna septembrie 2022. Până vor veni toate scannerele, noi am pus la dispoziție dovada serviciilor de mandat poștal, care poate fi completată de mână. Deci sub nicio formă nu am încurcat mecanismul, pentru ca să nu se poate face plățile”, a anunțat Marcel Boloș, luni, la Antena 3 CNN.

Ajutorul se acordă în 2 tranșe de câte 700 de lei în februarie și septembrie

Pe de altă parte, ministrul a mai prezentat și modalitatea în care vor fi folosite cardurile în zonele în care nu există acces la internet.

„Poștașul va avea cu el factura fiscală, chitanța și dovada serviciilor de mandat poștal și le va completa de mână. Când se va întoarce la oficiul poștal, acesta va introduce datele notate în sistemul informatic”, a mai explicat Marcel Boloș.

Inițial, 2.800.000 de persoane ar fi trebuit să intre în posesia cardurilor, însă peste 500.000 au fost deja declarate respinse, pe motiv că veniturile lor depășeau plafonul stabilit, respectiv cel de 2.000 de lei.

În altă ordine de idei, plățile vor putea fi făcute în 3 moduri. Fie direct la oficiul poștal, fie la domiciliu, prin intermediul poștașului, ori prin aplicația online.

Ajutorul se acordă în 2 tranșe de câte 700 de lei, în februarie și septembrie. Cu aceste carduri de energie se pot plăti facturile la electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, peleți, păcură și alte materiale de încălzire.