Cum poți să rămâi fără bani în parcare la mall! Avertismentul unei femei despre metoda de fraudă pe față

Scenariu desprins din filme într-o parcare la mall! O femeie era cât pe ce să fie jefuită, însă, un indiciu i-a dat pe hoți de gol și a reușit să își dea seama la timp despre ce este vorba. Chiar dacă nu a căzut în plasa infractorilor, a decis să facă un avertisment public despre metoda de fraudă.

O femeie a povestit cum o persoană a încercat să o jefuiască în parcare, într-un mall din Roma. Este vorba despre o metodă foarte veche de fraudă și destul de simplă. Hoții pun ochii pe o victimă și așteaptă să își lase geanta sau portofelul pe scaunul din dreapta al mașinii. Mai apoi, o abordează cu replic: „Îmi pare rău, v-au căzut niște monede pe jos”. În momentul în care persoana din mașină se dă jos să ia banii căzuți, infractorii trec la „atac”.

O femeie a simțit pe pielea ei această metodă, însă a reușit să își dea seama la timp că este vorba doar despre o înșelătorie și nu a căzut în plasa hoților. Totuși, a povestit apoi prin ce a trecut pentru a-i avertiza și pe ceilalți să fie atenți. Aceasta se afla în parcare, la un mall din Roma atunci când a fost abordată de o persoană.

„Cred că am dejucat un jaf. O persoană m-a oprit în parcarea subterană când eram deja în mașină, pretinzând că mi-am scăpat niște bani. A arătat cu degetul spre solul de unde tocmai plecasem. Nu am putut vedea nimic pe jos. Nu am coborât din mașină, ci m-am întors în aceeași parcare pentru a înțelege mai bine ce spunea tipul.” a declarat femeia, potrivit Il Messaggero.

În mărturia ei, a explicat și cum și-a dat seama că este vorba despre o înșelătorie. Un indiciu i-a dat de gol pe hoți. Femeia nu avea mărunt, așa că a știut din prima că banii aflați pe jos nu sunt ai ei.

„Am deschis portiera mașinii și am văzut niște mărunțiș pe jos. Nu erau banii mei, pentru că știam că nu aveam mărunt. Am plecat cu mașina, iar tipul a continuat să zăbovească prin preajmă. Nu am nicio dovadă că ar fi așteptat o victimă care să coboare din mașină pentru a fura ceva din mașină sau chiar mașina în sine. Cu toate acestea, vreau să împărtășesc aici acest fapt care tocmai s-a întâmplat. Am alertat carabinierii”, a adăugat victima.