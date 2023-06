Adrian Titieni, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a vorbit, printre altele, despre tentația avută, la un moment dat, de a renunța la actorie în favoarea psihologiei. Pentru a putea vizualiza discuția integrală dintre actor și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În cadrul interviului, Adrian Titieni a abordat mai multe subiecte, printre ele numărându-se și alegerea carierei profesionale, care l-a bântuit, la un moment dat, pe actor. În aceeași măsură, actorul este convins că unele „urme” de psihologie, disciplină învățată din mers, și-au lăsat amprenta asupra omului care este astăzi. Totodată, Adrian Titieni a vorbit și despre ce înseamă să intri în pielea unui personaj, fapt ce reprezintă o adevărată provocare. Aceea de a rezolva ecuația gândirii persoanei interpretate. Astfel, căutarea și descoperirea, în măsura în care se întâmplă, e sub semnul emoției, după cum spune actorul.

„Am descoperit dimensiunea asta, eu sper validă, de pedagog„

Adrian Artene: Dumneavoastră, ați fost tentat, la un moment dat, să renunțați la actorie pentru psihologie.

Adrian Titieni: E adevărat, tentația momentului de a ajunge la psihologie m-a pus în condiția ca după ce am terminat studiile, mă rog, a fost o circumstanță fericită și oameni care m-au invitat să rămân în școală, am descoperit dimensiunea asta, eu sper validă, de pedagog, în spectrul vocațional, și am rămas acolo. Repet, nu vreau să-mi depășesc competențele, dar puțină psihologie, puțină pedagogie, învățată din mers, din experiență, s-a lipit pe lângă actorul care vă vorbește.

Adrian Artene: Care rol vi s-a lipit de inimă?

Adrian Titieni: La momentul respectiv, în momentul în care te confrunți cu o provocare a unui mod de a gândi, pentru că fiecare personaj te pune în condiția de a rezolva această ecuație, felul în care gândește acel personaj, care poate să fie cât se poate de apropiat de al tău, poate să fie diferit, căutarea asta și descoperirea, în măsura în care se întâmplă, e sub semnul emoției. Uneori ești fericit că pașii sunt corecți, drepți, și descoperi lucruri foarte repede. Alteori e puțin mai delicat. Cred, dincolo de amăgirea faptului că mi-a plăcut mie un personaj, e ce urme a putut să lase în ceilalți.

