Cum răpea și viola Gheorghe Dincă: “A oprit mașina și mi-a zis: Hai să îți arăt…”

Este incredibil cum răpea și viola Gheorghe Dincă. Marinela Bradoșu , o femeie din localitatea Brâncoveni, județul Olt, a povestit calvarul prin care a trecut după ce l-a cunoscut pe Gheorghe Dincă. Acesta a violat-o, după ce o chemase la el acasă sub pretextul că avea nevoie de cineva pentru munci agricole.

“A oprit masina si a zis: hai sa iti arat porumbii, in gradina! Avea un gard cum e asta aici cu niste sarma, era de jos pana sus numai druguri, nu se vedea nimic peste gard, numai pietre puse, balarii. Era mizerie in curte. Mizerie si mirosea. Numai urat. La 12:00 a venit, a venit acolo, m-a tras de mana, m-a tarat pana la usa, mi-a invartit mana dupa par, m-a bagat unde se culca el in patul ala, m-a pus in genunchi.

Era un pat din ala de fier, dar mirosea urat. Mirosea chiar urat si pe colt avea un televizor, era un film, se uita numai la filmul ala de groaza. Pe masa de-acolo avea numai cutite. Unul atata cu riduri mari. Erau aliniate unul langa altul, cred ca vreo 10 cutite

erau.

Mi-a dat un pumn aici dupa gat, am cazut, n-am mai stiut nimic de capul meu,apoi a luat o galeata de apa si apoi tipa sa imi dea cu palmele peste ochi. Si apoi a chemat pe cineva cu taxi, a venit si m-a luat in masina, i-a platit la baiatul ala.

Nu v-ati dus la politie atunci? Nu m-am dus ca m-a amenintat, a zis ca daca ma duc la politie. A zis ca daca ma duc la politie, vine si ne omoara pe toti. Pe toti ne omoara“, a declarat Marinela Bradosu pentru stirilekanald.ro.