Cum reușesc Cristina și Denis Ștefan să aibă parte de o căsnicie reușită: „Nu ar mai fi nimeni împreună”

Cristina (31 de ani) și Denis Ștefan (46 de ani) formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc, motiv pentru care au decis să împărtășească mai multe detalii despre viața lor privată. Iată cum reușesc cei doi soți să aibă parte de o relație serioasă și sănătoasă, chiar dacă Denis are o profesie destul de solicitantă.

Viața de actor este destul de grea, mai ales când ai o familie care te așteaptă acasă. Tocmai de aceea Denis Ștefan face tot posibilul pentru a fi cât mai prezent cu cei dragi. Actorul a făcut multe sacrificii de-a lungul timpului, pentru a fi aproape de soția sa și de cele două fetițe pe care le au împreună.

VEZI ȘI: INTERVIU LA DUBLU CU DENIS ȘTEFAN, DIN ”INIMĂ DE ȚIGAN”, ȘI SOȚIA LUI, CRISTINA: E ”MEDALION” PE STRADĂ, DAR ACASĂ, CU FETIȚELE…

Cristina și Denis Ștefan, declarații despre relația frumoasă pe care o au

Recent, cei doi soți au vorbit cu sinceritate despre relația pe care o au și despre lucrurile ce ar putea să îi afecteze sau nu, în viitor. Proiectele lui Denis ar putea reprezenta un real motiv de ceartă, în special când este nevoit să joace scene romantice alături de o altă femeie.

CITEȘTE ȘI: A FĂCUT FURORI ÎN TELENOVELE, DAR ALTĂ PASIUNE I-A MARCAT COPILĂRIA! DENIS ȘTEFAN A FOST LA UN PAS SĂ DEVINĂ FOTBALIST

Cristina Ștefan a lămurit ceea ce ar fi putut reprezenta o problemă în cuplu, explicând faptul că îi înțelege profesia soțului și că nu are nimic împotrivă, ba din contră, îl susține. În prezent, fosta dansatoare a ales să își petreacă tot timpul alături de copii.

„Nu ar fi certuri în casă, nu. Meseria e meserie, indiferent. Altfel nu ar mai fi nimeni împreună, nici pe la Hollywood. Bine, acolo este altceva, dar depinde foarte mult de cupluri, de persoane. Eu sunt acasă acum, a împlinit cea mică deja un an. Mai am un an de stat, mi-am dorit și îmi doresc să stau cu ea, după care vedem, nu știu să îți spun. Noi nu ne-am făcut niciodată, eu, cel puțin, planuri clare”, a declarat Cristina Ștefan, potrivit Ego.