Cum reușește Viorica de la Clejani să se mențină în formă: ”Nu urmez niciun tratament, doar am...”

Viorica de la Clejani a explicat în cadrul unui interviu ce face pentru a se menține în formă. Cântăreața a mărturisit că și-a schimbat alimentația, după ce a constatat că are transaminazele mărite. Soția lui Ioniță de la Clejani a spus că nu urmează niciun tratament, ci doar a început să consume mai multe fructe și legume.

“În ultima perioadă nu m-am simțit prea bine și a trebuit să iau niște măsuri radicale. Am avut transaminazele mărite. A trebuit să consum mai multe fructe, ceea ce eu nu prea mâncam. Am auzit și eu de acea sfeclă roșie, un măr, morcov, țelină. Și de nu am băut la suc din acesta… Nu urmez niciun tratament, doar am schimbat puțin alimentația din viață mea. Ioniță nu știa că eu coboram la ora două noaptea și rupeam frigiderul în două”, a declarat Viorica de la Clejani la o emisiune tv, arată antena3.ro.

Și-ar fi dorit Viorica de la Clejani să participe la ”Asia Express”?

Recent, Viorica de la Clejani și Connect-R au lansat împreună o piesă. Artistul se numără printre vedetele care au acceptat provocarea ”Asia Express”, iar mama lui Fulgy a mărturisit că și-a ar fi dorit la rândul ei să meargă în această aventură. Nu singură, ci împreună cu soțul ei, convinsă fiind că va face față probelor dificile și ar fi scăpat și de kilogramele în plus. Planul însă i-a fost dat peste cap chiar de Ioniță de la Clejani. Și asta pentru că cei doi soți au contracte de onorat, având în vedere că s-au relaxat măsurile.

”Îl iubesc pe Connect-R, să dea Dumnezeu să câștige la Asia Express. Și eu trebuia să fiu acolo, dar nu m-a lăsat ăsta pentru că are contracte. Cu ăsta (n.r. Ioniță de la Clejani) m-aș fi dus. Așa nu m-aș fi operat la stomac, m-aș fi dus să fac foamea, vorbeam cu ei acolo, ei pe limba lor, eu pe a mea”, a declarat Viorica de la Clejani la Neatza cu Răzvan și Dani.

