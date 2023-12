Cum s-a făcut de râs Andreea Esca în Franța. O minciună a salvat-o în fața părinților lui Alexandre Eram

Andreea Esca nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute știriste de la noi din țară, care se bucură de un succes imens pe micile ecrane, dar și-n mediul online. Jurnalista are o viață profesională perfectă și putem spune același lucru și despre familia ei. Ziarista are doi copii superbi, Alexia și Aris, și este căsătorită cu Alexandre Eram. Putem spune că are o familie internațională, căci socrii ei sunt din Franța. Recent, vedeta Pro TV a povestit o întâmplare hazlie de pe vremea când mergea în vizită la mama soacră.

Andreea Esca are o familie superbă și demnă de admirat. Jurnalista este căsătorită de ani buni cu Alexandre Eram, un om de afaceri francez. Părinții lui sunt stabiliți în Franța, iar familia știristei merge în vizită ori de câte ori are ocazia. De curând, mama Alexiei Eram a povestit un episod amuzant de acum multă vreme, când a mers cu partenerul ei în vizită la mama soacră. Acum două decenii, în țara noastră nu se găseau la fel de multe lucruri ca-n Franța, așa că Andreea Esca mergea cu o valiză goală, în care punea cadourile luate de la Nisa.

Cum s-a făcut de râs Andreea Esca în fața socrilor

Nimeni nu știa adevăratul motiv pentru care vedeta Pro TV mergea cu două bagaje în Franța și mai ales că unul dintre ele era gol. Asta până într-o zi când și-a pierdut la aeroport valiza plină cu haine. Atunci a fost nevoită să le explice socrilor întreaga pățanie.

„Era Alexia foarte mică, sunt vreo 20 și ceva de ani. Acum 20 și ceva de ani nu era mai nimic pe aici. Când mergeam în vacanță vara, în Nisa, la părinții lui Alex, îmi luam o valiză cu tot ce aveam de îmbrăcat, și ce foloseam acolo, și o valiză goală. Goală, goală, complet goală, pe care o umpleam acolo. Luam tot felul de lucruri care nu se găseau aici. Normal că nu știau părinții lui Alex să zică: au venit și sărăciile astea din România cu valiza goală, știi? Și, uite cum am ajuns, că la aeroport a venit valiza goală și aia plină, nu! Și am ajuns acasă și acuma explică-le oamenilor ce caut cu valiza asta goală aici? E un obicei românesc, că mergem așa de nebuni cu o valiză goală”, a povestit Andreea Esca, în podcastul Oanei Andoni.

