Cum a reacţionat Andreea Esca, după ce Alexia şi Aris Eram au pierdut finala America Express! Nu s-a putut abţine

Andreea Esca nu s-a putut abține și a reacționat, după ce copiii ei au pierdut finala America Express. Alexia și Aris Eram au fost înfrânți de echipa formată din Laura Giurcanu și Sânziana Negru. Cum a reacționat prezentatoarea de la Pro TV?

Miercuri, 27 decembrie, Antena 1 a difuzat marea finala de la America Express. Câștigătoarele acestui sezon au fost Laura Giurcanu și Sânziana Negru, însă mulți telespectatori nu au fost prea bucuroși. În mediul online, oamenii au susținut că Alexia și Aris Eram ar fi meritat premiul în valoare de 30.000 de euro. Andreea Esca a reacționat și ea, la scurt timp după „anunțul final” din emisiune.

Andreea Esca este vedeta Pro TV, post concurent cu Antena 1. Așadar, prezentatoarea TV a fost rezervată în a vorbi despre participarea celor doi copii ai ei la America Express. Totuși, aseară după ce s-a difuzat marea finală a show-ului, câștigată de Laura Giurcanu și Sânziana Negru, mama Alexiei și a lui Aris Eram a reacționat.

Andreea Esca a publicat pe rețelele de socializare o fotografie cu cei doi copii ai ei, de la o ședință foto realizată înainte de plecarea lor pe Drumul Soarelui. Și de această dată, vedeta Pro TV a păstrat discreția și nu a scris niciun mesaj. Imaginea a fost însoțită doar de două inimioare.

Totuși, în secțiunea de comentarii, oamenii au sărit în apărarea Alexiei și a lui Aris Eram. Internauții au avut doar cuvinte de laudă la adresa finaliștilor America Express.

„Nu m-am uitat niciodată, la niciun concurs. Acum m-am uitat special pentru voi. Tineri, deștepți, frumoși, foarte educați, modești, cu mult bun simt etc. Respect pentru părinții care v-au crescut și educat. Cu așa oameni educați mai avem speranță că țara asta are un viitor. Va iubesc”./

Imediat după ce s-au anunțat câștigătorii acestui sezon la America Express, Alexia și Aris Eram au publicat un mesaj, în care au vorbit despre experiența trăită pe parcursul soarelui. De asemenea, cei doi copii ai Andreei Esca au recunoscut că și-ar fi dorit să plece acasă cu trofeul.

„Desigur că ne-am fi dorit să câștigăm acest concurs, pentru că oricine intră într-o competiție visează la trofeu! Suntem foarte fericiți însă, deoarece ați putut să ne cunoașteți! Și pentru că am luat parte la superba aventură America Express, până la capăt!

Poveștile trăite acolo și oamenii cu care ne-am intersectat ne-au deschis mintea și sufletul, într-un mod aparte. A fost greu, dar a meritat din plin! Vă mulțumim din suflet pentru susținerea și încurajările permanente și felicitări echipei câștigătoare!

De la fiecare dintre voi am învățat câte ceva! Și unul de celălalt. Pentru că fiecare dintre frați are ceva ce nu are celălalt și doar împreună am putut merge atât de departe! Vă mulțumim!”, a fost mesajul Alexiei și al lui Aris Eram.