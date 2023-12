Am făcut calculul complet! Câți euro au primit Aris și Alexia Eram, de la Antena 1, pentru participarea la America Express

Seara trecută, la America Express, bătălia s-a dat între două echipe, și anume Laura – Sânziana și Aris – Alexia. Echipa fetelor a câștigat marele premiu de la Antena 1, ajungând primele la Irina Fodor. Însă, câți euro au primit Aris și Alexia Eram, de la Antena 1, pentru participarea la America Express? Suma nu este de neglijat! Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Laura Giurcanu și Sânziana Negru au câștigat premiul cel mare pus în joc la America Express. Cele două concurente au ajuns primele la Irina Fodor, au deschis cufărul vișiniu și au primit trofeul de la Antena 1. La scurt timp au ajuns Alexia și Aris Eram, care s-au bucurat de vestea primită, îmbrățișându-le pe cele două concurente. Premiul a fost în valoare de 30.000 de euro.

Totuși, Alexia și Aris Eram nu au plecat cu mâna goală de la America Express. Frații au primit și ei bani, în urma participării pe Drumul Soarelui. Deși au pierdut marea finală de la Antena 1, Laura și Sânziana ajungând primele la careul final, s-au ales cu bani frumoși în urma experienței. Potrivit informațiilor apărute în presă, Aris și Alexia Eram au fost remunerați cu câte 2.500 de euro pentru fiecare etapă în parte. La un calcul simplu, pentru că au fost 10 etape, fiecare a primit câte 25.000 de euro. În total, 50.000 de euro.

Aris și Alexia Eram, precum și ceilalți concurenți, au trecut printr-o serie de probe de foc la America Express. Drumul Soarelui nu a fost ușor pentru niciun participant, iar condițiile au fost grele. Dorul de casă și-a spus cuvântul, iar lipsurile au fost resimțite la fiecare pas. În show-ul de la Antena 1, participanții sunt puși față în față cu o nouă realitate pe care trebuie să o înfrupte în fiecare etapă. La final, o singură echipă reușește să intre în posesia premiului cel mare. Sezonul acesta, Sânziana Negru și Laura Giurcanu a format echipa câștigătoare. De altfel, Laura Giurcanu mărturisise, la Antena Stars, cum i-a schimbat viața această experiență.

„A fost superb, foarte intens și aici la festival sunt numai steaguri și îmi dă un vibe așa. De când am intrat, am văzut atâtea steaguri și am atins unul, că nu aveam cum să nu, a fost superb, a fost experiența vieții mele, abia aștept să vedeți. Am plecat destul de înțeleaptă de acasă, dar îmi place cum m-am întors. Mi-a plăcut foarte mult acolo, mi-a plăcut foarte mult cu Sânziana acolo și a fost superb, a fost ca nimic altceva din viața mea. Vreau (n.r. vacanță) și ar trebui să merg pe o barcă, la un moment dat, în Italia, dar prin toamnă”, a spus Laura Giurcanu, la Antena Stars, în luna august.