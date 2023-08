Laura Giurcanu a explicat cum i s-a schimbat viața după America Express: ”Am plecat înțeleaptă”

După experiența de la Survivor România, Laura Giurcanu a acceptat o nouă provocare în viața ei. Participarea la America Express 2024 i-a surâs din prima clipă, motiv pentru care nu a stat pe gânduri și a acceptat să intre în lupta pentru marele trofeu și pentru cei 30.000 euro.

Laura Giurcanu și Sânziana Negru au făcut echipă pe Drumul Soarelui (Mexic, Guatemala și Columbia), experiență pe care nu o vor putea uita prea curând. Filmările deja s-au încheiat, cele 9 echipe au revenit în România, însă Laura Giurcanu recunoaște că, cel puțin cu sufletul, este încă acolo, în aventura numită America Express.De altfel, Laura Giurcanu și Sânziana Negru au format echipa despre care se zvonește că ar fi câștigat America Express 2024.

În cadrul uni interviu, Laura Giurcanu a vorbit despre cum a schimbat-o experiența America Express 2024. ”Ca nimic altceva din viața mea”, acestea sunt cuvintele pe care le folosește atunci când este întrebată cum a fost pe Drumul Soarelui.

„A fost superb, foarte intens și aici la festival sunt numai steaguri și îmi dă un vibe așa. De când am intrat, am văzut atâtea steaguri și am atins unul, că nu aveam cum să nu, a fost superb, a fost experiența vieții mele, abia aștept să vedeți. Am plecat destul de înțeleaptă de acasă, dar îmi place cum m-am întors. Mi-a plăcut foarte mult acolo, mi-a plăcut foarte mult cu Sânziana acolo și a fost superb, a fost ca nimic altceva din viața mea. Vreau (n.r. vacanță) și ar trebui să merg pe o barcă, la un moment dat, în Italia, dar prin toamnă”, a spus Laura Giurcanu, la Antena Stars.

Sânziana Negru și Laura Giurcanu au trecut prin multe împreună

Înainte de a pleca pe Drumul Soarelui, Sânziana Negru declara că experiența numită America Express va rămâne, cel mai probabil, o aventură de neuitat în care se va confrunta cu tot felul de situații neașteptate, însă, de departe, cea mai mare provocare o va presupune lupta cu propriile trăiri, sentimente și gânduri. Cu toate astea, vlogerița acceptat provocarea, nu a stat prea mult pe gânduri și a plecat la drum cu toată încredere, atât în propria pesoană, dar și Laura Giurcanu. Cele două prietene fac o pereche minunată și în viața reală, fapt ce a contribuit destul de mult pe parcursul show-ului de la Antena 1.

“Eu văd America Express ca pe experiența despre care povestești inclusiv la 10 sau 20 de ani după ce ai trăit-o, într-o seară de vară, la masă cu niște străini pe care tocmai ce i-ai cunoscut, în vacanța ta cu familia. E experiența care te pune față-n față cu tine, cu toate trăirile tale, te vezi clar cu calități și defecte, în cea mai onestă formă a ta.

Îmi place aventura, îmi place să ies din zona de confort, îmi place să explorez locuri și lucruri noi, de asta consider că mi se potrivește mănușă această emisiune. Cred că așteptările legate de emisiune nu țin de ce vine din exterior, sunt mai mult legate de mine, să fac față tuturor provocărilor, să mă adaptez situațiilor și să mă bucur la maximum de ce tot ce vine spre mine. Laura e partenerul în care am mare încredere, fiecare vine în completarea a ce îi lipsește celeilalte și abia așteptăm să trăim împreună probabil cea mai nebună experiență a vieții noastre”, a spus Sânziana Negru înainte de a pleca la America Express.

Când va fi difuzat noul sezon America Express 2024

9 echipe, 18 participanți au mers în aventura vieții lor, aventură ce ar fi trebuit să fie difuzată pe micile ecrane anul viitor, însă, între timp, se pare că planurileau suferit mici modificări. Astfel, show-ul America Express va fi difuzat în această toamnă. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Instagram a emisiunii: „Este oficial! Drumul Soarelui începe în această TOAMNĂ la Antena 1! Sunteți pregătiți pentru ce urmează?”