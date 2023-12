Mesajul Alexiei Eram pentru fratele ei, Aris, iubitul Laurei Giurcanu, după America Express: ”Îl las să se dea cu capul de pereți!”

Alexia Eram a pătruns puternic în magia lunii decembrie și recunoaște, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că este înarmată cu spirit festiv, chiar dacă nu are planurile întocmite exact. Concurenta de la America Express se va împărți între România și Franța, unde trebuie să-i onoreze cu prezența și pe bunicii din partea tatălui. Cadourile sunt deja cumpărate, deci să vină mai repede zilele de sărbătoare!

În planurile familiei Andreei Esca este inclus și Aris, care va trebui să stea alături de familie pentru o scurtă perioadă. Apoi, spune sora mai mare, mezinul își poate petrece timpul cum dorește. Tot despre partenerul de aventură de la America Express vorbește Alexia, susținând că nu este o soră cicălitoare, ba din contră.

Alexia Eram și stabilit programul de sărbători. Se împarte ca să împace pe toată lumea!

CANCAN.RO: Ce faci de sărbători?

Alexia Eram: Probabil o să fac o zi în Franța, la bunicii de acolo, dup-aia mă duc și la Iași, la părinții lui Mario. Probabil o să mă împart în două, habar n-am, nu am hotărât nimic. Nici de Revelion nu știu ce fac, nici în vacanță nu știu unde mă duc, nu știu nimic. E primul în care nu știu nimic, pentru că am avut foarte multe proiecte de făcut în ultima perioadă și n-am avut timp să ne organizăm cu nimic.

CANCAN.RO: Nu simți că ești suprasolicitată?

Alexia Eram: Cred că am simțit asta înainte să plec în America Express, pentru că a trebuit să pregătesc foarte multe materiale, pentru ca toate lucrurile să fie puse la punct. După ce m-am întors a fost mai bine și în ultima perioadă am făcut multe multe lucruri și abia aștept să merg într-o vacanță.

Dorul de Mario Fresh a emoționat-o până la lacrimi pe concurenta de la America Express: „Am plâns!”

CANCAN.RO: Cum te așteptai să-l găsești pe Mario după întoarcerea din America Express?

Alexia Eram: Mă așteptam să-l găsesc la fel. Cum l-am lăsat așa l-am și găsit. Noi oricum am avut multe perioade în care am fost despărțiți unul de celălalt, adică eu am fost la facultate, el a fost la două emisiuni. Nu avea ce să se schimbe neapărat. Normal că după câteva luni în care celălalt e plecat, normal că dorul e mai mare și evident că atunci când ne-am revăzut a fost mai pasional totul între noi. Dar l-am găsit la fel.

CANCAN.RO: Ai plâns vreodată de dorul lui, când erai la America Express?

Alexia Eram: Am plâns, vă dați seama, dar mai mult seara când ajungeam acasă la cazări. Când ajungi, știi că s-a terminat ziua și stai și ești gen «oare ce o face Mario?».

CANCAN.RO: Aris ce face, că tu ai fost mult mai matinală la evenimentul mamei voastre?! Ești omul punctual dintre voi doi!

Alexia Eram: Aia zic, știu, eu tot timpul sunt fata punctuală.

Sora mai mare nu îl menajează pe Aris, mezinul fiind lăsat să încerce totul pe propria piele: „Cel mai bine este să te dai cu capul de pereți!”

CANCAN.RO: De Crăciun îl luați cu voi sau face ce vrea el, că e deja mare?

Alexia Eram: Jumătate din Crăciun trebuie făcut cu familia, oricum. Dup-aia face ce vrea. Eu mă împart, ca să împac pe toată lumea. Dar oricum va fi cu părinții.

CANCAN.RO: Ești sfătuitoare sau îl lași să se dea cu capul de pragul de sus?

Alexia Eram: Sunt sfătuitoare, dar cel mai bine este să te dai cu capul de pereți ca să înveți lecții. Oricât de multe sfaturi ți-ar da altcineva, până nu te lovești tu de lucruri, nu înveți nimic.

CANCAN.RO: Să ai o lună decembrie fabuloasă! Ai luat cadourile de Crăciun?

Alexia Eram: Da, am fost plecată în Londra câteva zile și am luat pentru familie, mai am pentru prieteni, dar pentru familie am rezolvat.

CANCAN.RO: Lui Mario ce i-ai luat?

Alexia Eram: Nu pot să zic, surpriză!

CANCAN.RO: El e genul care dă spoilere și îți strică surprizele?

Alexia Eram: De obicei, eu sunt sunt aia, pentru că nu mai pot să rezist, «vrei să ți-l dau acum? Haide!». Acum e într-o valiză închis, stă acolo și mă gândesc că mai sunt două săptămâni!

