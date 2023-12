Știm salariul fiicei Andreei Esca! Cât încasează Alexia Eram pentru job-ul de la A List Magazine. Mulți români doar visează la un astfel de venit

Salariul Andreei Esca a fost mereu un subiect de interes și de-a lungul timpului mulți au fost cei care au încercat să afle cât încasează știrista de la PRO TV. Ei bine, acest secret încă nu a fost dezvăluit, dar știm cât încasează fiica ei. Alexia Eram nu s-a ferit și a mărturisit cât primește lunar pentru job-ul de la A List Magazine, revista mamei sale. Mulți dintre români trebuie să muncească luni întregi pentru această sumă.

Pe lângă job-ul de creator de conținut, de mai bine de trei ani Alexia Eram lucrează și ca fashion editor la revista mamei sale, A List Magazine. Pentru munca pe care o depune, tânără este remunerată cu o sumă destul de mare de bani, la care mulți români doar visează. Ce salariu are fiica Andreei Esca?

(CITEȘTE ȘI: ALEXIA ERAM, LECȚIE DURĂ LA AMERICA EXPRESS. ÎN CE CONDIȚII A FOST CAZATĂ FIICA ANDREEI ESCA: ”O SĂ-MI AMINTESC TOATĂ VIAȚA”)

Așa cum spuneam, de aproximativ trei ani Alexia Eram lucrează la A List Magazin, revista mamei sale, care este gratuită și se găsește în cafenele, restaurante, saloane de înfrumusețare, clinici, săli de sport și multe altele. Tânăra este fashion editor, dar se implică activ și în partea de marketing și PR.

Ei bine, pentru munca depusă, Alexia Eram este plătită regește, iar salariul ei este cu mult mai mare față de cel al majorității românilor. Dacă salariul mamei sale este încă învăluit în mister, iubita lui Mario Fresh nu a avut nicio problemă să dezvăluie cu cât este plătită ea.

Se pare că aceasta încasează lunar 2.500 de euro, un salariu la care mulți români pot doar visa. De menționat este că pe plângă această sumă, Alexia Eram mai are venituri considerabile și din activitatea din mediul online, dar și din parteneriatele pe care le are cu diverse brand-uri.

„Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Acum măcar știm salariul fiicei Andreei Esca. Nici eu nu știu salariul mamei. (…) Eu am început să lucrez cu A List acum 2-3 ani. Făceam o pagină de shopping în revistă, apoi făceam din ce în ce mai multe proiecte pe partea de content creator și mai făceam o dată la câteva luni o pagină.

Momentan, acum nu mai fac nicio pagină la A List, dar tot timpul îi ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că eu tot timpul sunt la birou acolo. Eu lucrez de acolo, pentru că am toate actele acolo ș.a.m.d., poze, studio. Atunci lucrez cu ei pe partea asta de PR, marketing. Mi-a plăcut foarte mult și când am lucrat pe paginile de shopping. Poate în viitor o să îmi fac și eu o pagină despre ceva în revistele fizice. Îmi place foarte mult, dar jobul meu principal este cel de content creator”, a declarat Alexia Eram, la „Drive in with Andrei Niculae”