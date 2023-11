Alexia Eram, lecție dură la America Express. În ce condiții a fost cazată fiica Andreei Esca: ”O să-mi amintesc toată viața”

Alexia Eram și Aris trec printr-un carusel de emoții în timpul probelor de la America Express 2023. Fiica Andreei Esca experimentează tot felul de trăiri, Drumul Soarelui fiind presărat cu multe provocări și momente delicate. Unul din episoadele care au impresionat-o cel mai mult a fost cel în care a conștientizat că unii oameni nu au nevoie de prea multe bunuri materiale ca să fie fericiți. Umanitatea celor pe care i-a întâlnit în aventura de la Antena 1 a lăsat-o fără cuvinte.

Pentru a umple lumea de bunătate, gazdele unde au înnoptat Alexiei Eram și Aris, s-au asigurat că cei doi musafiri nu vor duce lipsă de nimic. Deși proveneau dintr-o familie cu mulți copii și cu posibilități materiale reduse, cei doi frați au avut parte de un exemplu de umanitate, una dintre cele mai importante lecții de viață pe care puteau să le învețe.

Într-un moment de introspecție, pe contul personal de Instagram, iubita lui Mario Fresh a publicat mai multe fotografii din casa familiei unde a fost cazată și a mărturisit că își va aduce aminte toată viața de clipele petrecute acolo.

„Un loc de cazare de care o să îmi amintesc toată viața! ❤️ Din puținul lor ne-au dat așa de multă mâncare și atât de bună, și s-au chinuit să doarmă astfel încât să fim noi cât mai bine. E impresionant cât de buni sunt unii oameni… Mulțumim ❤️”, a scris ea la postările pe are le-a făcut pe InstaStory.

Alexia Eram și Aris formează una dintre cele mai puternice și competitive echipe de la America Express. Cei doi frați au făcut față tuturor provocărilor de pe Drumul Soarelui, însă au existat și momente în care necazurile nu i-au ocolit. Dincolo de puterea de a se lupta în probele care necesită efort fizic, concurenții au de-a face cu situații care le pun la încercare răbdarea. Unul din momentele neprevăzute, care le-au dat peste cap toate planurile, a avut loc în timpul unei probe pentru imunitate. Mașina celor doi frați a fost oprită de poliția locală.

„Erau doi polițiști cu o atitudine foarte dură, care l-au dat jos pe șoferul nostru. Ne-au cerut documentele și ne-au spus că este ilegal ce facem. M-am enervat foarte tare. După ce am vorbit cu ei, am crezut că ne vor duce la secția de poliție și vom sta acolo până dimineața pentru că nu vor înțelege despre ce este vorba. Unul dintre polițiști era cu mâna pe pistol, exact cum am văzut în serialul Narcos. Ne-au luat toate documentele – nouă, dar și echipei de producție”, a povestit Alexia Eram.