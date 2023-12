Alexia Eram a devenit, ușor, ușor, o împătimită a cailor-putere. Mario Fresh, partenerul ei, are propriul merit la această transformare. Recent, fiica Andreei Esca și-a achiziționat un BMW M240i, “țiplă”. Zilele trecute, CANCAN.RO a întâlnit-o pe tânără la volanul “monstrului” pe care a plătit o mică avere. Iată imaginile exclusive cu noua mașină a finalistei America Express 2023.

“După muncă și răsplată” – este o veche vorbă românească, iar Alexia Eram a tras din greu în cadrul emisiunii de la Antena 1, iar acum se poate lăuda cu o “bijuterie” în adevăratul sens al cuvântului. De semnalat că finanțele nu i-au fost deloc afectate, din moment ce conturile i-au fost alimentate serios pe durata America Express.

Alexia Eram și-a cumpărat un BMW M240i

Dar să revenim la “moftul” pe care, recent, și l-a permis fiica prezentatoarei de la Pro TV. Pe scurt, și-a achiziționat un BMW M240i de toată frumusețea, un bolid care posedă 374 de cai putere, pe care a plătit 60.000 de euro. CANCAN.RO a întâlnit-o pe Alexia Eram la volanul “perlei” în zona de nord a Capitalei, unde a avut ceva treabă. Și-a parcat cu grijă mașina, după care a intrat într-un bloc din apropiere. A zăbovit acolo câteva zeci de minute. “Turul de forță”, însă, nu s-a terminat.

Relaxare la cafenea

Alexia Eram a revenit la bord, iar noua destinație a fost o cafenea, unde a avut parte de câteva clipe de relaxare. În tot acest timp, nu a defilat cu noua “bijuterie” pe patru roți, ci și cu o splendoare de blană, de culoare albastră, pe care și-a “aruncat-o” pe spate. Semn clar că remunerația este pe măsură la America Express.

“Am putut să-mi iau ceva din banii pe care i-am muncit”

Până la BMW-ul M240i, Alexia Eram și-a făcut treaba cu un Golf, care a mulțumit-o din toate punctele de vedere. A trecut, însă, la un nivel superior doar după ce a intervenit iubitul ei, Mario Fresh. Fiica Andreea Esca nu regretă, însă, pasul făcut. Se declară îndrăgostită de noul bolid.

“Nu a ales-o Mario, dar el mi-a arătat-o și mi-a plăcut. Dar nu m-aș fi gândit niciodată la ea și sincer o ador. Sunt îndrăgostită de ea, chiar îmi place mult. Mi-am dorit mașina asta, am fost foarte fericită că am putut să mi-o cumpăr singură. Și îmi place, asta contează. M-am simțit foarte bine. A fost munca mea, am putut să-mi iau ceva din banii pe care i-am muncit”, a declarat Alexia Eram în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

