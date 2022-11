Cum s-a fotografiat Giorgina Rodriguez la Cannes! Iubita lui Cristiano Ronaldo, încă o apariție spectaculoasă | GALERIE FOTO

Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, este foarte activă pe Instagram, unde postează fotografii de senzație. Ultima imagine cu modelul arată luxul și opulența în care trăiește superba brunetă.

Georgina Rodriguez arată, de-a dreptul, demențial, iar Cristiano Ronaldo nu trebuie să fie surprins deloc că este invidiat de mulți bărbați. Modelul petrece câteva ore pe zi la sala de fitness și are un fizic de nota 10.

În cea mai recentă fotografie, Georgina Rodriguez nu a mai apărut în costum de baie. Aflată la Cannes, bruneta s-a lăsat pozată într-o limuzină și a atras atenția tuturor cu accesoriile de zeci de mii de euro pe care le-a avut cu ea.

Ochelarii de soare, geanta și bijuteriile valorează, clar, o avere, însă „balta are pește”. Tânăra a strâns milioane de euro din contractele de publicitate și, în plus, are un partener care este printre cei mai bogați din lume.

Georgina Rodriguez, despre relația cu Cristiano Ronaldo: „Asta e partea cea mai grea”

Zilele trecute, Georgina Rodriguez a dezvăluit singurul lucru pe care îl regretă în relația cu Cristiano Ronaldo. Concret, este frustrată de faptul că nu poate ieși în public alături de iubitul ei atunci când își dorește.

„Asta e partea care este cea mai grea din relația cu Cristiano, să nu poți merge la un magazin, așa cum o fac toate cuplurile. Asta îmi lipsește foarte mult. Uneori, mă gândesc că e minunat să avem atâtea lucruri frumoase, însă e greu să nu te poți duce pur și simplu la un bar. Trebuie să organizăm mereu totul minuțios, pentru ca oamenii să nu ne deranjeze. Nu putem să ne ducem nici măcar să ne luăm copiii de la școală. Am pierdut multe lucruri pe care le aveam în trecut și cu care eram obișnuită„, a spus Georgina Rodriguez.