Cum s-a îndrăgostit Marian Mexicanu de amanta lui. Cei doi sunt căsătoriți de 10 ani

Marian Mexicanu a povestit într-un interviu televizat, împreună cu soția lui, cum s-au cunoscut cei doi și au început să se iubească. La început, cântărețul era căsătorit, iar Ana Maria era doar o copilă.

Cântărețul s-a îndrăgostit pe loc de fiica prietenului său.

„Sunt prieten cu părinții Anei, muzicanți la origine, și în lumea aceasta, fiind prieten cu taică-său, am observat fetița. Fetița atunci era mai micuță, eu fiind un neghiob mai măricel, am zis ”Wow, ce femeie frumoasă!”, că deja avea 20 de ani. Fiind bărbat, am vrut ca Ana Maria să fie printre puținele femei din viața mea un trofeu. (…) Toți lăutarii noștri din România o adorau. Eu m-am născut vânător, nu am avut gânduri serioase, dar cu inima nu te pui. (…) Nu aveam gânduri serioase pentru că eram un om în toată firea, aveam copii”, a mărturisit Marian Mexicanu, într-un interviu pentru Antena Stars.

Ana Maria a precizat că la început nu a văzut deloc lucrurile roz între ei, dat fiind faptul că Marian nu îi inspira încredere, fiind sfătuită de apropiați să se despartă.

„A fost destul de complicat de la început, pentru că toată lumea stătea cu semnul întrebării, și eu, și el, toți. Nu a fost foarte mare încredere… dar Dumnezeu le-a așezat și uite că au trecut atâția ani”, a declarat Ana Maria Stoian.