Cum s-au cunoscut, de fapt, Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc: „O iubesc, o să avem un băiat împreună”

Laurenţiu Reghecampf trăieşte în prezent o frumoasă poveste de dragoste alături de Corina Caciuc, femeia care îl va face în scurt timp din nou tătic. Cunoscutul antrenor a mărturisit în cadrul unui interviu recent faptul că este extrem de fericit, ba mai mult a dat detalii despre actuala sa relaţie. Iată cum s-au cunoscut cei doi.

Laurenţiu Reghecampf este decis să lase trecutul în urmă şi să se bucure de ce îi oferă viitorul. Alături de actuala sa parteneră, acesta şi-a găsit din nou liniştea, ba mai mult în câteva luni, familia lui se va mări cu încă un membru.

CITEŞTE ŞI: LAURENŢIU REGHECAMPF, MESAJ FERM PENTRU FOSTA SOŢIE: „DACĂ NU POATE SĂ ÎL CREASCĂ, ÎL IAU EU”

Antrenorul a mărturisit în cadrul podcastului „Acasă la Măruţă” cum a cunoscut-o pe Corina Caciuc. Deşi nu a dorit să intre prea mult în detalii, Reghecampf i-a făcut şi o declaraţie de dragoste frumoasei brunete.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct, doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura şi să o cunosc cu adevărat. S-a întâmplat în urmă cu un an, doi. Nici nu cred că este important şi nu cred că interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum în colo. Sunt foarte fericit! O iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus cunoscutul antrenor despre actuala sa parteneră.

Cum o răsfață Reghe pe sexy-graviduța Corina

Paparazzii CANCAN.RO l-au întâlnit, în urmă cu câteva săptămâni, pe antrenorul Craiovei în zona Dorobanți, unde avea câteva treburi de „bifat”. Printre multele opriri, între care și un restaurant de unde a cumpărat câteva delicatese, Reghe a intrat și într-o farmacie. Lista a fost destul de lungă, căci plasa din mână era destul de mare.

La ieșire, ca un adevărat gentleman, Laurențiu Reghecampf a dat, din nou, dovadă de bună-creștere. A ținut ușa unor angajate, iar abia apoi a ieșit și s-a îndreptat spre mașină.

Antrenorul Craiovei nu a urcat în mașină înainte de a mai face o mică oprire! A intrat într-un magazin din care a cumpărat câteva dulciuri. Probabil că iubita sa, Corina Caciuc, are poftele specifice perioadei. Abia după ce s-a asigurat că are tot ce-i trebuie, Laurențiu Reghecampf s-a urcat în autoturism și a plecat.

Sursă foto: Arhivă Cancan