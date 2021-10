Sexy-graviduța lui Laurențiu Reghecampf este, de departe, o apariție remarcabilă. CANCAN NEWS vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini cu frumoasa Corina Caciuc, după ce antrenorul Craiovei a anunțat că divorțează de Anamaria Prodan.

Iubita lui Reghe a ieșit în oraș îmbrăcată în alb și negru, o ținută lejeră, casual, la care a asortat o pereche de bocanci Alexander McQueen. Apariția Corinei nu a trecut neobservată, iar, din imaginile noastre exclusive, cu siguranță vă dați seama că graviduța stă foarte bine din punct de vedere financiar.

CANCAN NEWS are detalii exclusive despre iubita lui Laurențiu Reghecampf. Graviduța Corina este directoarea unei companii care derulează afaceri pe relația dintre China și România. Se pare că i-a plăcut și școala și nu degeaba a ajuns atât de potentă financiar! Corina Caciuc este licențiată în management. Facultatea a început-o în Dubai și s-a transferat, mai apoi, în România. În plus, iubita lui Laurențiu Reghecampf are un master în mediul de afaceri, la Cambridge.

Mădălina Apostol a trecut prin clipe grele și nici relația cu Nick Rădoi nu mai e ca odinioară. Șatena s-a întors în România, de curând, dar a trăit un adevărat coșmar atunci când a constatat că este infectată cu noul coronavirus. Periculosul virus nu a ocolit-o nici pe mama sa.

„Numai ce am trecut și noi prin COVID. Acum două săptămâni, practic, am scăpat. Eu și mama și bineînțeles că pe cea mică am ținut-o în casă, în izolare și băieții au fost la tatăl lor”, ne-a povestit Mădălina.

Cât despre relația cu Nick Rădoi, ar fi semne că scârțâie.

„Dacă eu sunt aici și el e acolo, avem vieți separate, eu cu viața mea, el cu viața lui. El n-are treabă cu viața mea din România. Nu copiii au fost o problemă, că sunt departe de ei, ci nepăsarea lui că sunt în România. Eu merg acolo la el, stau mult și bine și când vin în România se așteaptă să am trei pomi din care ies bani și eu trebuie să am grijă de tot aici”, mai spune Mădălina Apostol.

Cum ar trebui să arate iubitul Anei Mocanu

CANCAN NEWS vă mai dezvăluie, în exclusivitate, și ce tip de partener își dorește Ana Mocanu, după ce a fost implicată în relații toxice.

„Dacă un om îți vorbește o dată urât și l-ai iertat, se va întâmpla și a doua oară. Dacă ridică mâna la tine și l-ai iertat, cred că se va întâmpla și a doua oară. Și atunci, cred că trebuie să existe o chimie între oamenii ăia, respect și să se iubească”, declară fosta asistentă a lui Dan Capatos.

