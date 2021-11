Cum s-au cunoscut Lavinia Pârva și Ștefan Bănică Jr. + Ce a făcut bruneta la prima întâlnire cu artistul

Lavinia Pârva a fost invitată în cadrul emisiunii lui Marius Manole, ”Întrebarea mesei rotunde”, și a făcut dezvăluiri despre relația ei cu Ștefan Bănică Jr.

Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Înainte să-l cunoască pe soțul ei, bruneta a mărturisit că îl aprecia pentru că era un artist foarte bun, dar nu și-ar fi imaginat vreodată că între ei s-ar înfiripa o poveste de dragoste.

Invitată în cadrul emisiunii lui Marius Manole, Lavinia Pârva a dezvăluit și ce întrebare i-a pus pentru prima oară artistului: ”Prima dată când l-am cunoscut (pe Ștefan Bănică Jr., n.r.), l-am întrebat dacă este machiat”, a spus Lavinia Pârva.

După ce a fost surprinsă fără verighetă, au existat tot mai multe zvonuri referitoare la un posibil divorț. Lavinia Pârva a negat cu vehemență toate speculațiile și a mărturisit că lucrurile merg ca pe roate în relația lor și se axează pe creșterea băiețelului pe care îl au împreună.

S-au căsătorit în secret

Ştefan Bănică Jr. s-a căsătorit în secret cu iubita lui, Lavinia Pârva, iar informaţia a făcut ocolul internetului, în toamna lui 2017. Nu au existat însă detalii despre nunta celor doi, tocmai pentru că evenimentul s-a petrecut departe de ochii curioşilor, în Bulgaria!

Iar viața celor doi s-a schimbat radical de când a venit pe lume micuțul Alexandru.

”Este o perioadă în care s-au intensificat toate emoțiile și trăirile, o perioadă în care, deși este recomandat să stau mai liniștită, simt că pot muta munții din loc. Am capacitatea, parcă, să fac de două ori mai multe lucruri, doar suntem doi, nu?! Râd mai mult, sunt foarte distrată și, totodată, parcă am mai multă inspirație. Am o perioadă în care îmi place mai mult ca niciodată să compun, să scriu texte, dar îmi place să îmi petrec timpul și acasă citind sau căutând idei pentru camera bebelușului (…)

Cred că momentul ne-a ales pe noi. Eu nu am programat niciodată momentele importante din viața mea. Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Această minune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate.

Mi-am dorit, în schimb, ca acest lucru să vină atunci când eu sunt suficient de matură și responsabilă, astfel încât să-i ofer o educație și o viață bună celui mic. Nu știu dacă am ajuns acolo, dar sper să fiu o mamă bună și să-i ofer copilului meu tot ce e mai bun și mai frumos pe această lume…”, a mărturisit Lavinia, în urmă cu ceva timp.