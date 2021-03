Cum să alegeți tipul de cafea potrivit pentru dumneavoastră

Sunteți nou în domeniul cafelei de specialitate? Vă întrebați de ce nu puteți obține calitatea cafelei pe care o doriți acasă? Știați că alegerea tipului de cafea boabe potrivit este la fel de importantă ca echipamentul și antrenamentul potrivit pentru o cafea grozavă?

Este adevărat, cafeaua este o chestiune de gust, dar există câteva direcții de urmat dacă doriți să produceți cele mai bune arome din achizițiile dumneavoastră recente.

Iată ce trebuie să aveți în vedere atunci când cumpărați cafea boabe de specialitate:

Data prăjirii

V-ați cumpărat vreodată o pungă de cafea boabe la supermarket și nu ați putut găsi data când a fost prăjită pe ea? Însă probabil că ați văzut o dată de expirare.

Cafeaua este un produs alimentar extrem de perisabil, ce își schimbă chimia ca reacție la oxigen, umiditate și căldură. În acest proces, îmbătrânește și devine învechită. Cafeaua ne permite să extragem uleiuri aromatice, zaharuri și solubile din ea numai când este proaspătă.

Cel mai bine este să vă consumați cafeaua boabe în cel mult 3 săptămâni de la data prăjirii. Majoritatea cafelei din supermarket nu va avea data de prăjire pe pungă, deoarece uneori a fost prăjită cu săptămâni înainte ca aceasta să fie ambalată, expediată și să aterizeze pe raft. Acesta este cel mai important criteriu în luarea deciziei de cumpărare. De fapt, indiferent de brand, tipul de cafea sau forma pungii, dacă cafeaua a fost prăjită cu mai mult de 3 săptămâni în urmă, este puțin probabil să vă bucurați de prea multe arome.

Poate fi veche, plată, lemnoasă, astringentă, amidonată și chiar noroioasă, lipsită de complexitatea, vibrația sau echilibrul la care vă așteptați de la cafeaua proaspătă. Și dacă faceți espresso, este posibil să nu producă acea cremă groasă deasupra care ne place tuturor.

Deci, de unde puteți cumpăra cafea proaspăt prăjită?

Dacă faceți cumpărături în magazinul dvs. local și nu găsiți data prăjirii pe pungă, întrebați. Dacă nu știți răspunsul, nu cumpărați. Vârsta, în mod similar cu alte criterii, vă va ajuta să vă construiți baza de cunoștințe despre preferințele dvs. și să vă concentrați achizițiile numai pe tipul de cafea care vă place cu adevărat.

Fără îndoială, cumpărarea de la un producător local vă va crește șansele de prospețime. Aflați mai multe despre boabele de cafea, ce vârstă au, cum sunt depozitate, cum au fost cultivate etc. Cu cât știți mai multe despre boabele cafelei dvs., cu atât veți face alegeri mai bine informate.

Dacă achiziționarea online este mai ușoară, asigurați-vă că vă cumpărați cafeaua de la un magazin pe care îl cunoașteți și în care aveți încredere.

Arabica vs. Robusta

Este posibil să fi auzit despre Arabica și Robusta. Există peste 100 de specii de cafea, însă cele două principale care sunt produse pe scară largă și vândute sunt Coffea Arabica și Coffea Canephora (cunoscută și sub numele de Coffea Robusta). Arabica deține 75% din producția totală mondială. De obicei crește la mare altitudine, are un gust delicat și este mult mai predispusă la boli. Pe de altă parte, Robusta este o boabă mai dură, rezistentă la dăunători, crește la altitudine mică, are mai multă cofeină decât Arabica, prezintă o aromă mai intensă, o cremă densă și este mai lipsită de complexitate și rafinament decât Arabica.

Multe companii de cafea care își exportă cafeaua în străinătate, inclusiv în Europa, folosesc un procent semnificativ de Robusta în amestecurile lor pentru a-și prelungi durata de viață și pentru a face consumatorii mulțumiți de grosimea cremei pe care o produce. Din păcate, de multe ori acest lucru sacrifică complexitatea și vibrația din fiecare ceașcă. De aceea, majoritatea producătorilor de specialitate promovează boabe 100% Arabica pentru a indica calități superioare în fiecare ceașcă. Cu tehnologia modernă, unii cultivatori Robusta încep să producă boabe de calitate superioară, dar această practică este încă destul de limitată, nu la fel de rafinată și este utilizată în principal în amestecuri, mai degrabă decât pe cont propriu.

Când vine vorba de cafea, nu există o singură regulă generală. Vă puteți începe călătoria cu aceste recomandări și apoi să vă alegeți propria direcție în timp ce degustați diferite cafele și strângeți câteva informații despre ceea ce vă place și ce nu.