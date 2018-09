Ken Okoroafor și-a economisit salariul în fiecare an, începând cu 2006, dupăc e s-a mutat în ce amai ieftină zonă limitrofă a Londrei, de unde putea ajunge ușor în capitala britanică.

Un contabil care se poate pensiona la 34 de ani spune că oricine câștigă un salariu mediu de 27.000 de lire sterline poate renunța la muncă până în 40 de ani, dacă respectă câteva reguli de aur.

Ken Okoroafor, un londonez, este cel mai bun exemplu. După ce și-a plătit creditul imobiliar împreună cu soția, nu avea nevoie de mai mult de 50 de lire pe săptămână pentru mâncare și produsele de strictă necesitate. Nici gadgeturile nu fac parte din viața familiei Okoroafor, care are doar un televizor, dar nu are iPaduri, telefoane inteligente sau alte electronice. De asemenea, dacă au nevoie de o mașină, planifică această cheltuială cu un an în avans.

“Oricine își poate face un plan de pensionare în 20 de ani, dar pentru acest lucru este nevoie să renunțe la stilul de viață cu care s-a obișnuit”, a spus Ken Okoroafor, pentru Daily Mail și citat de stirileprotv.ro.

Contabilul de origine nigeriană, tată a doi copii, face parte dintre cele câteva mii de britancii care economisesc până la 75% din salariu și pot rezista tentației de a cheltui bani și cinci zile pe săptămână.

El folosește o formulă financiară de pensionare timpurie – o idee pornită din SUA, potrivit căreia cine își investește economiile în acțiuni cu risc scăzut și cumpără proprietăți ieftine pe care le închiriază ulterior produce suficienți bani pentru a se pensiona la doar 30-40 de ani.

Britanicul a început să economisească în 2006 dintr-un salariu de 26.000 de lire sterline pe an și spune că oricine poate face asta dacă este pregătit să facă anumite schimbări în viața sa.

“I-aș sfătui pe oameni să pune de-o parte jumătate din salariul lunar. Eu am început să fac asta când am cunoscut-o pe soția mea”, spune Okoroafor.

