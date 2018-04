Cum să slăbești după Paște cu dieta lui Carmen Brumă

Sărbătoarea Învierii Domnului nu este doar despre miracolul produs în urmă cu mai bine de 2.000 de ani și iubirea divină, ci și despre momentele petrecute cu cei dragi și bucatele tradiționale pregătite pentru aceste zile sfinte. Bucate din care cei care țin la silueta lor se înfruptă cu măsură. Carmen Brumă a descoperit însă o rețetă prin care poți slăbi după Paște. Într-un articol, vedeta a dezvăluit fiecare pas al dietei sale.

Carmen Brumă, considerată un guru în fitness și dietele de slăbit, le învață pe doamne și domnișoare ce reguli trebuie să respecte ca să nu ia niciun kilogram în plus acum, de Paște. Una dintre reguli este ca în fiecare zi să consumați două lingurițe de semințe de cânepă.

Slăbește după Paște cu dieta lui Carmen Brumă. 8 reguli simple

„8 SFATURI UTILE PENTRU UN PASTE FARA KILOGRAME IN PLUS

1. O prima regula de care ar trebui sa tineti cont are legatura cu momentul zilei in care alegeti sa consumati alimente periculoase pentru silueta. Daca vreti sa mancati cozonac, pasca, prajituri, gogosi, saorma, prajituri, cartofi prajiti, hamburgeri, biscuiti incercati sa le mancati in prima parte a zilei , pana in ora 15. In acest fel ii veti da organismului sansa sa consume alimentele respective , nu sa le stocheze sub forma de grasime.

2. Masa de seara ar trebui sa contina obligatoriu o salata din legume proaspete de sezon. Datorita continutului de fibre, senzatia de satietate va aparea mult mai repede si veti manca mai putin fara sa percepeti acest lucru ca pe o restrictie.

3. Cand incalziti sarmalele faceti-o intr-un vas separat in care puneti o cana de apa,astfel incat toata grasimea care iese din ele sa ramana in cratita. Nu uitati de ardeiul iute care are proprietatea de a creste arderile 2-3 ore dupa masa, prin urmare consumati-l fara retineri. O sarma din carne de porc gatita cu slanina poate ajunge la 250-300 de cal., iar una din carne de pui sau curcan cu foarte putin orez are aprox. 100-150 cal. Daca sarmalele pe care le-ati consumat au fost foarte grase puteti sa beti dupa masa o cana cu ceai verde fierbinte. Contine antioxidanti, care impiedica formarea radicalilor liberi, si are un usor efect diuretic si laxativ.

4. Alcoolul in exces, pe langa alte neplaceri, va poate aduce 2-3 kg in plus daca nu mancati nimic.

Bauturile alcoolice aperitive irita mucoasa gastrica si va creeaza o pofta de mancare anormala care permite consumul unor cantitati enorme de alimente. Punem si mancarea la socoteala si uite asa pantalonii preferati nu se mai inchid cu usurinta.

5. Plecati intotdeauna la cumparaturi cu burta plina, altfel veti fi tentati sa puneti in cos o multime de alimente care ingrasa.

6. Nu consumati fructe proaspete sau uscate si oleaginoase ( caju, migdale, alune, arahide etc) pe langa dulciurile traditionale, ci IN LOC DE acestea. Mancati zilnic 2 lingurite de seminte de canepa pentru raportul ideal de omega 3/ omega 6 si aportul de fibre. Daca mancati cozonac sau prajituri renuntati la fructe . Singura exceptie e ananasul crud care intensifica arderile si ajuta digestia.

7 .Miscarea zilnica este singura solutie pe care o aveti daca vreti sa mancati orice si sa nu va ingrasati. Profitati de orice ocazie pentru a face miscare, jucati volei, fotbal, mergeti cu bicicleta, alergati si alegeti orice forma de distractie care presupune miscare.

8. Un alt sfat util pentru a tine departe kilogramele este sa nu mergeti la culcare inainte de a face o plimbare in aer liber de minimum 30-40 de minute”, a scris Carmen Brumă pe blogul său.

Carmen Brumă este recunoscută pentru stilul de viaţă sănătos pe care-l duce, dar şi pentru silueta de invidiat pe care o are. Ea trăieşte o poveste de dragoste cu Mircea Badea, cu care are o relaţie de peste 10 ani. Acum trei ani, ei au devenit părinți pentru prima dată. Carmen s-a făcut remarcată în televiziune graţie emisiunilor pe care le-a prezentat.