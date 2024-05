Anda Adam și Eudor Yosif Mohaci și-au pus afacerea din Cluj la vânzare. Clubul celor doi se închide după doar doi ani de la inaugurare

În martie 2022, Anda Adam și logodnicul ei, Eudor Yosif Mohaci, inaugurau cu fast un club exclusivist în inima Clujului. Diamond Club care este amplasat în cartierul Zorilor promitea o experiență de neuitat pentru cei care căutau lux și distracție de cea mai înaltă calitate. Cu o investiție ce depășea 100.000 de euro, vedeta și partenerul său aduceau în peisajul urban un spațiu sofisticat.

Doi ani mai târziu, însă, zvonurile sugerează că faimoasa locație și-a închis porțile. Spațiul generos de 260 de metri pătrați este acum disponibil pentru vânzare, lăsând în urmă visul lor de a oferi o experiență de elită în lumea distracției nocturne a orașului.

Citește și: ANDA ADAM A FĂCUT DEZVĂLUIRILE, LA PARTY-UL DE POVESTE DE ZIUA EI! DUPĂ 45 DE BUCHETE DE TRANDAFIRI ȘI BRĂȚARĂ CARTIER, URMEAZĂ… NUNTĂ & LUNĂ DE MIERE ÎN 3 LOCURI EXOTICE

La inaugurarea clubului din Cluj Anda Adam și soțul său, au oferit invitaților o experiență de neuitat. O limuzină de lux a fost adusă special pentru a-i întâmpina pe oaspeți, în timp ce cea mai fină șampanie a curs din pahare de cristal. Un covor roșu a deschis calea către intrarea în club, unde sunetele pulsante ale DJ-ilor de top îi încântau pe cei prezenți.

Cu toate acestea, după acea seară strălucitoare, pare că norocul nu a zâmbit pe deplin clubului blondinei. Anda Adam exprima dezamăgirea față de lipsa de recunoaștere din partea locuitorilor din Cluj pentru eforturile lor și pentru investiția considerabilă pe care au făcut-o. Cu toate că au încercat să aducă o rază de strălucire în viața de noapte a orașului, se pare că drumul către succes nu a fost atât de neted pe cât sperau.

Într-un restaurant din Brașov, destinele lor s-au intersectat în mod neașteptat. Anda Adam, însoțită de prietenele ei și de fiica sa, se bucura de o seară relaxantă. În aceeași încăpere se afla și Eudor Yosif Mohaci, un străin față de lumea showbiz-ului, dar fermecat de frumusețea și prezența ei încă din clipa în care a pus ochii pe ea. La început, artista nu a remarcat prezența sa.

„La început de an am cunoscut-o. Nu am știut cine e, pentru că nu mă uitam la televizor. Am cunoscut-o într-un restaurant din Brașov. Cum am văzut-o m-am dus la ea. Era cu niște prietene la masă și am luat un scaun și m-am pus lângă ele. (…) Numărul de telefon nu mi l-a dat, dar i l-am lăsat eu pe al meu, la hotel, pe o hârtiuță. Are și acum hârtiuța, dar nu m-a sunat niciodată”, a spus acum ceva timp iubitul Andei Adam în emisiunea „Teo Show”.