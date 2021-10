Interpreta Emilia Mușală a pierdut un proces în instanță. Un bărbat din București a dat-o în judecată pentru că a vrut să recupereze avansul dat cântăreței pentru nunta care nu s-a mai ținut din cauza pandemiei de coronavirus. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista a povestit propria ei variantă.

Emilia Mușală susține că bărbatul care a dat-o în judecată a fost cel care nu a dorit semnarea contractului. Mai mult, artista ne-a mărturisit că el a preferat să-i dea avansul de 3.000 de lei pe care a vrut, ulterior, să-l recupereze în instanță, fără să semneze, în prealabil, contractul.

„Domnul va fi dat în judecată pentru defăimare”

În exclusivitate, Emilia Mușală ne-a declarat că lucrurile au stat, din perspectiva ei, altfel. Îndrăgita cântăreață susține că bărbatul a avut un comportament extrem de ciudat. Acesta ar fi contactat-o pentru a-i cânta la nuntă, dar mai apoi nu i-a mai dat niciun semn pentru a o lămuri.

Emilia Mușală ar fi încercat în repetate rânduri să-l contacteze, pentru a aflat dacă nunta se mai organizează sau nu, dar bărbatul nu i-ar mai fi răspuns la telefon.

Mai mult, nici personalul restaurantului la care trebuia să se țină evenimentul nu i-ar fi dat cântăreței nicio informație.

„Situația este că domnul minte. Domnul va fi dat în judecată pentru defăimare. El avea nuntă pe 5 iunie, la un club din Mamaia”, își începe Emilia Mușală povestea.

„Mi-a zis că preferă să îmi dea un avans”

„Cu un an înainte am vorbit, i-am trimis contractul, mi-a zis că momentan nu are timp să semneze contractul. Mi-a zis că preferă să îmi dea un avans de 3.000 de lei în cont și când ne întâlnim să facem contractul, îi dau atunci factură și chitanță.

Eu toate contractele le fac pe firmă.

După toată chestia asta, apropiindu-se ziua de 5 iunie, i-am tot scris. Mi-a zis că nu știe ce să facă, nu știe dacă mai face nunta. I-am zis să mă anunțe, că trebuie să știu și eu ce fac”, continuă artista.

„Nu a mai dat niciun semn”

„La data respectivă, clubul din Mamaia funcționa, acolo unde trebuia să se țină evenimentul. Era restricție până la 12 noaptea. Ultima convorbire dintre noi a fost pe 25 mai. El a spus atunci că nu știe dacă face nunta și că mă sună vineri. I-am zis să mă sune, să știu ce facem mai departe.

Mi-a zis că sigur mă sună.

Nu a mai dat niciun semn, nu mi-a mai răspuns la telefon, la mesaje. Mi-a dat mesaj pe 15 septembrie să-mi spună că evenimentul nu va mai avea loc și nici în viitorul apropiat și că vrea să îi dau banii înapoi. Eu i-am întrebat pe cei de la clubul din Mamaia dacă știu ceva de evenimentul lui. Mi-au zis că nu, că nu răspunde la telefon. A avut același comportament cu toată lumea”, a mai spus Emilia Mușală.

„Eu nu am primit nicio citație”

Interpreta ne-a mai declarat că bărbatul care a dat-o în judecată nu a mai făcut nunta pentru că s-ar fi certat cu viitoarea soție, nu din cauza pandemiei, așa cum a invocat el.

„I-am zis că voi vorbi cu băieții și că îi vom da avansul. Eu banii ăștia îi împart la echipa pe care o am, așa se procedează. Oamenii nu aveau nicio vină că nu mai voia el să facă evenimentul. În perioada asta, eu am dat avansul de la mine oamenilor, înapoi, deși nu se face așa. Eu fac un contract și în baza unei facturi primesc avansul de la oameni. Mi-a zis că îmi dă 3.000 de lei și îi dau chitanță. M-a sunat apoi o doamnă și mi-a zis că sunt dată în judecată.

Mi-a zis doamna respectivă că nu am ce să discut cu el, că din momentul respectiv discut doar cu ea. Eu nu am primit nicio citație”, mai explică artista.

„Nu există o lege cu avansul înapoi”

Cântăreața consideră că totul s-ar fi lămurit ușor dacă ar fi fost luate în considerare probele existente.

„Nu am cum să mai verific la adresa la care am buletinul, apartamentul acela l-am vândut acum 10 ani. Cred că i se respinge cererea ca fiind neîntemeiată, nu există o lege cu avansul înapoi, asta e la mica înțelegere.

Nu am avut timp să mă interesez, doar că s-a judecat în lipsă.

Probabil din cauza asta, neaducând probe, din cauza asta s-a ajuns aici. Dacă aducea probele cu mesajele trimise mie, s-ar fi elucidat problema”, spune Emilia Mușală.

„Eu nu sunt bună de plată”

„Eu nu sunt bună de plată, se va face recurs. Nu s-a dat hotărârea scrisă. Nu e nimic definitiv. Eu voi face recurs, voi duce toate probele, toate mesajele din Whatsapp.

Ei nu au făcut nunta pentru că nu au vrut, că s-au certat. Era pandemie, dar se făceau nunți cu restricții de oră, iar acolo unde voiau să facă ei nunta, acolo funcționa.

Mi se pare aberant. Am atâția oameni după mine. Eu mereu fac factură și contract”, a conchis Emilia Mușală, pentru CANCAN.RO.