Cum se apără Kate Middleton, după ce a fost prinsă că îşi editează pozele? „La fel ca mulţi amatori…”

Kate Middleton și-a cer scuze pentru confuzia e care a provocat-o poza sa postată cu ocazia Zilei de 8 Martie, după ce agențiile foto au retras imaginea din cauza acestor neînțelegeri. Palatul Kensington a refuzat să modifice fotografia, în ciuda apelurilor repetate de a face acest lucru.

Fotografia o arată pe Kate Middleton zâmbind, înconjurată de cei trei copii ai săi, fiind prima fotografie oficială a prințesei de când a suferit o intervenție chirurgicală abdominală în ianuarie. Cu toate acestea, la câteva ore după ce a fost postată pe rețelele de socializare, agențiile de imagine au început să analizeze fotografia, invocând temerile că a fost manipulată.

Fanii regali cu ochi de vultur au subliniat o serie de eșecuri de editare, inclusiv faptul că mâneca cardiganului prințesei Charlotte nu s-a aliniat, fermoarul de la bluza prințesei de Wales era întrerupt, iar genunchiul prințesei era blurat. De asemenea, copacul din spate era înflorit, lucru neobișnuit în Londra, în luna martie.

După controversata fotografie, prințesa de Wales a simțit să își ceară scuze și să explice adevărata poveste din spatele acelei poze. Astfel, într-o declaraţie postată pe reţelele sociale ale Palatului Kensington, prințesa Kate a explicat:

„La fel ca mulţi fotografi amatori, experimentez ocazional cu editarea. Vreau să-mi exprim scuzele pentru orice confuzie pe care a provocat-o fotografia de familie pe care am împărtăşit-o ieri. Sper că toţi cei care au sărbătorit au avut o Zi a Mamei foarte fericită.”, spune prinţesa.

