Cum se înțelege acum Adrian Enache cu fosta sa soție, Corina. Cei doi au divorțat în urmă cu 13 ani

Adrian Enache trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste alături de Iuliana Marciuc, însă înainte a fost căsătorit cu Corina. Cei doi au împreună o fată, în vârstă de 24 de ani, iar artistul a dezvăluit care este relația pe care o are cu mama fetei lui.

Adrian Enache a dus timp de 14 ani două vieți paralele. Încă din 1995 se iubește cu Iuliana Marciuc, deși în acea perioadă era căsătorit. Artistul a decis, într-un final, să divorțeze de Corina în 2009 și a rămas cu prezentatoarea TV. Cei doi au împreună un băiețel și formează unul dintre cele mai longevive și controversate cupluri din showbiz-ul românesc. (CITEȘTE ȘI: ADRIAN ENACHE, URARE EMOȚIONANTĂ DE ZIUA IULIANEI MARCIUC „CEA MAI FRUMOASĂ CRAINICĂ DE TELEVIZIUNE DIN ROMÂNIA”)

”Ea a fost insistentă în privința acestei relații. Eu am aflat din presă că au o relație. Măi, am încercat să vorbesc cu ea și îți dai seama că în momentul ăla relația noastră s-a cam destrămat, când am aflat că devine tată din nou i-am cerut să divorțăm. Sunt o mie și una de familii care au astfel de situații, mie nu mi-a recunoscut în primă fază ca e copilul lui. Am decis că fiecare crește cu mama lui și tata pendulează”, spunea fosta soție a artistului.

În cadrul unui interviu, Adrian Enache a fost întrebat ce relație are în momentul de față cu fosta lui soție. Solistul a mărturisit că cei doi au rămas în relații amiabile, de dragul fetei lor, și că se înțeleg bine.

”Cu fosta soție am rămas prieteni, suntem civilizați. Am un mare respect pentru mamele copiilor mei. Sunt un tată mândru, Dumnezeu mi-a dat cele mai frumoase cadouri”, a declarat Adrian Enache pentru impact.ro.

Fiul său, David, are planuri mărețe

Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache este un adevărat cavaler. David are 16 ani și este aproape la fel de înalt ca tatăl său. Adolescentul are planuri mărețe și vrea să devină un mare regizor. (VEZI ȘI: ADRIAN ENACHE, DEZVĂLUIRI DESPRE RELAŢIA CU FIICA SA: „NICIODATĂ NU M-A DEZAMĂGIT”)

”Sunt foarte fericit să regăsesc la cei doi copii ai mei ambele pasiuni: muzica şi filmul. David face şcoala de televiziune. În această vară a primit oferta de a juca într-un serial tv cu adolescenţi, care va putea fi vizionat începând cu anul viitor.

Joacă, de asemenea, și în proiectul cu Familia Adams cu Catherine Zeta Jones, ceea ce e o mare realizare pentru el. Se scoală la 4 dimineața, dar are pentru ce. Filmează, și e plătit ca lumea, la 16 ani.. Și Diana la fel, tot cam la vârsta asta a câștigat primii bani, din concerte, el din filme”, a mai spus artistul.