Cum se mai simte Adda? Cântăreața suferă de Boala Lyme: ”Am febră mare”

Adda (30 de ani) le-a mărturisit internauților care este starea ei actuală de sănătate. Cântăreața suferă de boala Lyme, iar acum este în plin proces de vindecare. Iată cum se simte acum artista și cum decurge întregul tratament pe care îl ia zilnic.

Boala Lyme a început să se manifesteze în corpul cântăreței Adda în urmă cu un an și jumătate, însă nimeni nu știa cu ce se confruntă atunci. Din păcate, artista a primit din partea medicilor mai multe diagnostice greșite și s-a tratat mai bine de un an de zile cu medicamente, care i-au făcut rău.

De câteva luni, Adda urmează un tratament bun, care pare că își face efectul cum trebuie, iar rezultatele sunt vizibile. Acum, vedeta știe exact că suferă de o afecțiune cauzată de bacteria Borrelia Burgdoferi, care este transmisă de căpușe.

Care este starea actuală de sănătate a cântăreței Adda

Adda a vorbit deschis despre starea ei de sănătate, la câteva luni de când a anunțat că a început tratamentul împotriva Borreliei. Pe contul ei de Instagram, artista a publicat o fotografie în care este vizibil slăbită și a scris în dreptul ei faptul că se simte foarte rău. Mai mult, a menționat că ea este fericită, pentru că știe că tratamentul dă roade.

„Am febră mare, natural. Nu am Covid. E o răceală. Ideea e că din cauza Borreliei, eu nu am făcut febră niciodată.

Este a doua oară, după 12 ani, când fac febră natural, nu indusă de hipertermie! Semn că tratamentul funcționează și că sistemul imunitar începe să își facă treaba! Doamne ajută! Mă simt ca naiba, jur! Dar sunt fericită!”, a fost mesajul Addei, de pe poza publicată pe contul ei de socializare.

Adda a primit multe diagnostice greșite

În urmă cu ceva timp, Adda a fost prezentă în cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță și acolo a povestit cât de grea a fost perioada în care niciun medic nu ghicise de ce boală suferă ea, de fapt.

„Am avut noroc că n-am murit! La început era doar cutanant, pur şi simplu am avut o explozie, eram acasă, stăteam pe pat, şi mi-a bubuit pielea! Am făcut şi nod în gât, adică mă sufocam, aveam ganglionii ca nişte mingi de tenis, pe la gât, inghinal… eram varză! Intram în duş şi nu simţeam apa pe piele!

Mi-amorţeau mâinile, picioarele, aveam furnicături… mă frigea şoldul, erupții pe piele, şi doctorul la care am fost cu aceste simptome mi-a spus: ‘Doamnă, mergeţi la psiholog, ca să nu vă trimit la psihiatrie!’. Analizele mele arătau… zici că eram un om sănătos! Am fost la astrologi, la parapsihologi, în acel an jumătate am fost peste tot, pentru că ştiam că e ceva rău! Atunci am fost la un imunolog, care mi-a spus, primul, că am Lyme… problema nu era că nu ştiam ce înseamnă Lyme, problema e că am aflat târziu că am Lyme!”, a povestit Adda, în podcastul realizat de către Cătălin Măruță.

