Cum se menţine în formă Andreea Antonescu. Artista a dezvăluit secretul siluetei sale

La cei 39 de ani, Andreea Antonescu are o siluetă de invidiat. Formele sale au atras întotdeauna atenţia bărbaţilor, chiar şi femeilor care au fost curioase să afle secretul siluetei sale. În cadrul unui interviu recent, cântăreaţa a dezvăluit ce greutate are în prezent, dar și cum reușește să se mențină în formă.

Andreea Antonescu este una dintre cele mai apreciate prezenţe din showbiz-ul românesc.

Cântăreaţa a dezvăluit pentru click.ro, cum reuşeşte să se menţină în formă în prezent. Aceasta a povestit faptul că emisiunile la care a participat în ultima vreme au supus-o unor provocări, motiv pentru care a fost mult mai atentă la ce mănâncă.

Andreea Antonescu a dezvăluit secretul siluetei sale

,,De un an de zile încoace am început să țin diete, mai precis de când am ieșit din cele două reality show-uri la care am participat. Acolo am fost supusă unor provocări și pentru că lucrul ăsta a început să se observe pe corpul meu am decis că ar fi momentul potrivit să încep să investesc în fizicul meu. Corpul nostru este casa noastră așa că trebuie să arătăm bine și să fim în formă. Și uite că m-am mobilizat și după 15 ani am decis că este momentul să merg la sală, să fac niște tratamente corporale la care corpul meu a reacționat foarte bine”, a declarat Andreea Antonescu pentru sursa mai sus-menționată.

Pe lângă aceste lucruri, artista a explicat faptul că şi sportul a ajutat-o să ajungă la rezultatul dorit.

”Pentru că merg la sală de minim 4 ori pe săptămână am devenit cumva dependentă și e pentru prima oară când sunt chiar mândră de mine că încerc să am un stil de viață sănătos atunci când vine vorba de alimentație. Toată viața mea am avut 42 de kilograme, acum, de când merg la sală, am pus masă musculară și am ajuns la 48 de kilograme. Mă simt bine în pielea mea, îmi doresc mereu să evoluez și să fiu mai bună decât am fost ieri”, a adăugat cântăreața.

Sursă foto: Instagram