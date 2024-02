Cum se menține în formă J Balvin. Trage din greu la sală!

Exclusif - J Balvin - Concert événement "Le gala des pièces jaunes" à l'Accor Arena Paris le 26 janvier 2024. Une soirée de gala exceptionnelle en faveur des Pièces Jaunes ! De nombreux artistes se succèderont pour chanter pour les enfants et adolescents hospitalisés. © Cyril Moreau / Guillaume Gaffiot / Bestimage Exclusive - No web en Suisse / Belgique Concert event "Le gala des pièces jaunes" at the Accor Arena Paris on 26 January 2024. An exceptional gala evening in aid of the Pièces Jaunes! A host of artists will perform for children and teenagers in hospital.