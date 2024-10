Cum se menține slabă Kate Middleton. Am aflat ce sporturi face pentru a fi suplă

Noi informații surprinzătoare despre membrii familiei regale britanice au venit de la o sursă mai puțin obișnuită. Mike Tindall, un fost jucător de rugby, care este căsătorit cu nepoata regelui Charles, Zara, a dezvăluit legătura sa strânsă cu Prințul George, și a vorbit și despre pasiunea pentru sport a Prințesei de Wales.

Un celebru sportiv, Mike Tindall este cunoscut ca având o relație apropiată cu Prințul George, în vârstă de 11 ani, și chiar a fost surprins răvășindu-i afectuos părul în timpul slujbei de Crăciun din decembrie.

Într-un nou interviu acordat publicației The Telegraph, pentru a-și promova podcastul The Good, the Bad & the Rugby cu James Haskell și Alex Payne, Mike a precizat că George „adoră” să joace fotbal și este un mare fan al echipei Aston Villa, la fel ca tatăl său, prințul William, scrie DAILY MAIL.

Se știe că Prințul William se înțelege foarte bine cu Tindall – așa că nu este o surpriză că Mike este, de asemenea, apropiat de fiul cel mare al Prințului.

Tindall a oferit o perspectivă nouă asupra relației sale cu Prințul George, spunând că joacă adesea fotbal împreună.

Mike, în vârstă de 45 de ani, le-a spus reporterilor: “George iubește fotbalul. Am jucat de numeroase ori în grădină cu el. Este pasionat și de Aston Villa. Oriunde s-ar afla, se va așeza și se va uita la meci”.

George, fan al fotbalului, a participat la o serie de meciuri de fotbal cu tatăl său în trecut, inclusiv un meci Aston Villa în aprilie și finala Euro în iulie.

Ce a povestit Mike Tindall despre Prințesa Kate

Mike Tindall a oferit informații și despre sportul preferat al Prințesei de Wales: „Ei sunt o familie care iubesc sportul. Catherine adoră să alerge”.

Anterior, Prințesa de Wales a fost văzută bucurându-se când a avut ocazia să participe la probe de coborâre în rapel, tenis, fotbal și chiar de o cursă de alergare cu soțul ei, Prințul William, și cu fratele său, acum înstrăinat, Prințul Harry.

În ultimele săptămâni, Prințesa de Wales a revenit încet, dar constant, la îndatoririle pe care le presupune funcția de membru al familiei regale, după ce și-a încheiat tratamentul de chimioterapie. Prințesa le-a vizitat pe victimele din Southport împreună cu soțul ei și s-a întâlnit cu adolescenta Liz Hatton la Castelul Windsor.

Ce a povestit Kate despre momentul când Prințul William a plâns

Mike l-a intervievat pe Prințul William pentru podcastul său – The Good, The Bad and The Rugby – anul trecut.

Acolo, Prințul de Wales a dezvăluit că victoria Zarei în proba ecvestră a fost singura ocazie în care a fost emoționat până la lacrimi în timp ce se uita la sport.

În timpul discuției de la Castelul Windsor, Prințul William a declarat: „Singura dată când am plâns uitându-mă la sport a fost când Zara a câștigat, cred că a fost campionatul european”.

La podcast au luat parte și soția lui William, Kate, și mama Zarei – mătușa lui William – Prințesa Anne, ea însăși o călăreață desăvârșită.

Continuând discuția, Kate a spus: „Îmi amintesc pentru că te-ai întors și ai spus că nu am fost niciodată atât de mândru de nimeni”.

Prin ce se aseamănă – și ce îi desparte – pe Prințul William și Mike Tindall

William, împreună cu fratele său Harry, au fost crescuți în Gloucestershire, la doar câțiva kilometri de locul unde au crescut Zara și fratele ei, Peter Phillips. Cei patru veri regali au fost adesea văzuți discutând și glumind la evenimentele regale.

Mike Tindall și Prințul William pot părea o pereche improbabilă, dar cei doi sunt adesea surprinși făcând glume la evenimente regale.

William, moștenitorul tronului, a fost educat la Eton înainte de a-și termina studiile la St Andrews. El preferă fotbalul în locul rugby-ului, care era mai degrabă sportul favorit al fratelui său Harry.

Mike a studiat la Queen Elizabeth Grammar School, în Wakefield, devenind jucător profesionist de rugby pentru Bath la vârsta de 18 ani.

Mike Tindall și Prințul William sunt, de asemenea, tați activi și le place să se întâlnească la polo sau la curse.

William și Mike au fost fotografiați în ipostaze prietenoase la mai multe evenimente publice, fostul jucător de rugby din Anglia mergând în trecut să-l susțină pe rege la meciurile de polo.

Este clar că cei doi sunt în relații atât de bune încât Mike s-a simțit suficient de confortabil încât să râdă de viitorul rege într-un podcast recent, spunând că îl numește pe moștenitorul tronului „Willy de o bere” pentru că „nu este cel mai bun băutor”.

Ce relație există între Prințesa Kate și Zara

De asemenea, atât Mike cât și William sunt împreună cu soțiile lor de aproape 20 de ani – Tindall avea 25 de ani când el și Zara s-au cunoscut la Cupa Mondială din 2003. William și Kate s-au cunoscut la universitate.

Se pare că și Zara și Kate se înțeleg de minune, existând multe fotografii cu cuplurile ieșind împreună, iar cele două mame au fost surprinse chicotind împreună sau purtând o conversație profundă la evenimente.

Un moment emoționant între cele două a avut loc la Jocurile Olimpice din 2012, când Kate a fost văzută salutând-o cu entuziasm pe Zara, care a câștigat o medalie de argint.

