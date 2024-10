Cum se relaxează Dan Negru la finalul unei zile de muncă. Cine ar fi bănuit?! ”Nu ratez nimic, mă uit la toate neroziile…”

Este o bucurie să descoperi mereu ceva nou la Dan Negru, chiar dacă are aproape 30 de ani de experiență în televiziune și multe interviuri la activ. Prezentatorul emisiunii ”The Floor”, difuzată în fiecare sâmbătă și duminică, de la 21:00, la Kanal D, reușește să ne surprindă și de data asta cu răspunsuri originale și total neașteptate. Fără nicio urmă de ipocrizie, Dan ne-a mărturisit că este interesat de orice conținut TV, chiar dacă implică ”filosofii sau videochatiste”, că nu este un șofer model și că a trăit și el momente jenante, dar amuzante, alături de invitații săi.

CANCAN: Dan, există o persoană publică ce te-a făcut să te simți incomod într-o emisiune? Nu contează ipostaza, invitat sau moderator…

Îi serbam aniversarea de 80 de ani a lui Florin Piersic și l-am adus pe Ivan Patzaichin ca supriza pentru Florin. În timpul filmării, fără să știe ca Ivan e de față, Florin m-a întrebat de ce statuia lui Patzaichin din fața stadionului Dinamo are “jucăria” mică? Așa l-am introdus pe Ivan, încercând să găsesc explicația de pe statuia lui Patzaichin. Ha,ha!

Cine trebuie să-ți apară în față, la TV, astfel încât să te determine să schimbi subit postul?

Mă uit la absolut toate neroziile de la TV românești. Nu ratez nimic și atunci când nu sunt acasă, pun la înregistrat emisiunile ca să nu le pierd. Așa ca nu există niciun personaj care să mă determine să schimb canalul pentru ca îi urmăresc pe toți, de la videochatistele din reality-uri, până la interviurile lui Pleșu.

Dan Negru: ”Știu televizuni care toată viața lor au încercat să copieze”

Care este ultimul om despre care ai spus: ”Wow, ce tare e, mi-aș dori să fiu ca el, să am viața lui”

Nu am astfel de modele. Am avut doar două modele în viața mea: mama și tata. Nu am trăit viața altora încercând să fiu ca ei. Nu e recomandabil nici oamenilor și nici companiilor. Știu televizuni care toată viața lor au încercat să copieze și publicul se amuza pe seama acestui fapt. La fel e și la oameni. Nu traiesc viața altora.

Te răstești la șoferi prin trafic sau ai fost huiduit vreodată?

Conduc lent și unii șoferii din București mă știu deja. Mi se întâmplă să mă întrebe unii la semafoare cum de sunt atât de agitat la TV și atât de moale în trafic. Încurc mereu circulația conducând încet. Îmi place să merg încet, îmi vin idei la volan.

Te-ai simtit vreodata spionat cand ai fost la cumparaturi, ca un om ”normal”? Sau la restaurant? Sa studieze curiosii ce iti cumperi, ce mănânci? Cum gestionezi momentele in care vrei intimitate… in locuri publice?

Nu mă deranjează faptul ca oamenii vor să facă poze cu mine. Nu există om care să spună ca a vrut să facă o poză cu mine și am refuzat. Asta cu pozele e recentă. Am prins și perioada autografelor, atunci se stătea mai mult. Acum oricine are un telefon cu o cameră foto. Fac sute de poze săptămânal, dar mă bucură asta, nu mă agresează. Dacă nu le făceam însemna ca nu-mi fac treaba bine, meseria mea e să te știe lume, nu să fii anonim.

Care a fost cea mai mare minciună care s-a scris despre tine?

O țin minte pe cea mai simpatica: Am dat cândva un interviu în care am spus că-mi petreceam nopți întregi cu instalatorul din jocul Mario Bros. Mă jucam mult jocul Mario Bros. A doua zi titlul a fost: “Negru a petrecut nopțile cu un instalator”. A fost haios, nu m-am putut supăra.

