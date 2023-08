Cum se schimbă „Templul” dacă stadionul Steaua o să își schimbe numele în Becali Imobiliare

După lungi lupte și negocieri ce păreau interminabile, FCSB a reușit, în august 2023 să intre în Ghencea. Însă, spiritele nu se liniștesc, după cele două meciuri jucate de FCSB pe noul stadion. Steliștii nu vor să se creeze o confuzie între echipa lor și cea patronată de Gigi Becali, iar pentru asta ar exista o soluție. Patronul FCSB ar putea să schimbe numele stadionului Steaua la meciurile pe care FCSB le va juca în Ghencea.

În luna august a acestui an, FCSB reușea să intre în Ghencea, unde au disputat până acum două partide oficiale. Roș-albaștrii au debutat în Ghencea pe 6 august, când au învins-o pe CFR Cluj în runda cu numărul 4 din Superliga. Iar mai apoi, pe 10 august, FCSB a jucat tot în Ghencea împotriva lui Nordsjaelland, în prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League, meciul încheindu-se 0-0.

De la Stadionul Steau, la Becali Imobiliare

După cele două partide jucate de FCSB în Ghencea, steliștii sunt încă prevăzători, mai ales având în vedere procesul care încă există între CSA și FCSB. Aceștia nu își doresc să se creeze o confuzie între echipa lor și cea patronată de Gigi Becali. Iar pentru ca acest lucru să nu se în tâmple ar putea exista o soluție. Mai exact, latifundiarul din Pipera ar putea schimba numele stadionului Steaua la meciurile pe care FCSB le va juca în Ghencea.

Această idee nu este una nouă, iar schimbarea numenului arenei se practică și la marile cluburi ale lumii. Așadar, pentru a evita folosirea numelui Steaua, Gigi Becali ar putea schimba numele arenei atunci când FCSB intră în Ghencea. Acesta ar putea deveni chiar propriul sponsor, prin intermediul firmei Becali Imobiliare. Iar stadionul din Ghencea s-ar putea numi, exclusiv la meciurile disputate de FCSB pe teren propriu, Becali Imobiliare, după firma patronului.

Așa cum spuneam, practica este des întâlnită în fotbalul internațional. De exemplu, stadionul celor de la Bayern Munchen este numit Allianz Arena, după cea mai mare companie de asigurări din Germania. Sau stadionul lui Arsenal se numește Emirates Stadium, după companie aeriană din Emiratele Arabe Unite.

„Vreau pace”

Însă, ideea pare că nu îi surâde lui Gigi Becali. Aceasta a declarat că nu își dorește să se complice și să schimbe numele stadionului din Ghencea. Se pare că patronul FCSB este mulțumit de faptul că în cele din urmă a reușit să intre pe arena steliștilor și că se poate folosi de ea atunci când este nevoie.

Mai mult, Gigi Becali spune că războiul i-a ajuns și că tot ce își dorește de acum este să fie pace și să nu mai existe niciun fel de discuții.

„Ce treabă am cu stadionul? Nu e al meu. Îl folosesc doar când am nevoie şi când e Arena Națională ocupată. E pace, nu mă interesează asta. Nu vreau să le propun nimic. Vreau pace şi să joc doar când am nevoie. Mă duc, plătesc, joc, plec. Nu vreau probleme”, a declarat Gigi Becali, potrivit prosport.ro.