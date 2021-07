Cum se simt Cristina Cioran și fetița ei. Pericolul a trecut

Cristina Cioran a trecut prin câteva zile traumatizante, după ce a născut prematur la 43 de ani o fetiță. În ziua respectivă, actrița era extrem de îngrijorată și și-a rugat toți prietenii virtuali să se roage pentru copilul ei.

Cristina a intrat astăzi în direct, prin telefon, în emisiunea Vorbește lumea și a oferit detalii despre starea de sănătate a micuței. Din fericire, veștile sunt îmbucurătoare.

“Eu sunt foarte bine și cea mică e foarte bine. Fetița este la incubator. O văd din trei în trei ore. Astăzi mi-a zâmbit așa…E foarte emoționant (…) Răspunde bine la toți stimulii. Totul e în regulă. Respiră singură. Va mai sta în incubator până începe să mănânce singurică”, a declarat Cristina.

Actrița este răvășită după cele întâmplate și abia își poate reveni din șoc.

“Iubitul meu nu poate să intre la noi, pentru că spitalul este carantinat. Ne-am văzut pe video. El este foarte fericit”, a mai spus Cristina Cioran.

Vedeta a povestit că duminică, 18 iulie, a intrat în travaliu. “Cred că așa a fost să fie. Am intrat în travaliu mult prea devreme. Habar nu am. Aveam și dureri de burtă și contracții. Nu am crezut că e grav. Când mi-am dat seama că e grav am sunat la salvare și a venit și m-a luat. Am ajuns la spital și am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat și probabil că pe fondul ăsta s-a declanșat și travaliul”, a povestit Cristina.

