Cum se simte Eugenia Şerban în prezent, după ce a luptat cu cancerul: „Această boală m-a învățat să nu mai stresez din orice”

Eugenia Șerban a făcut recent declarații, la o emisiune de televiziune, despre starea sa de sănătate din prezent. Actriţa s-a luptat cu cancerul în urmă cu câţiva ani. De asemenea, vedeta a explicat ce a învăţat în perioada dificilă prin care a trecut.

Eugenia Șerban a fost prezentă în emisiunea ”Vorbește lumea”, acolo unde a vorbit despre o perioadă grea din viaţa sa. Aceasta a fost diagnosticată cu două tipuri de cancer, ginecologic și la sân, iar din fericire a învins lupta cu boala nemiloasă.

În prezent, actriţa mărturiseşte că se simte bine şi se bucură de fiecare clipă pe care o trăieşte.

„Mă simt bine acum, am revenit la viața mea normală. Sunt tonică și muncitoare. Pe mine această boală m-a învățat să nu mai stresez din orice, să las lucrurile să se rezolve în ritmul lor. De asemenea, am mai învățat că trebuie să ma bucur mai mult de fiecare clipă împortantă din viața mea”, a declarat vedeta.

„Stresul mi-a dăunat cel mai mult”

Aceasta a explicat că nu are restricţii alimentare, însă şi-a schimbat stilul de viaţă, iar acum mănâncă mult mai sănătos.

„Legat de alimentație nu am urmărit vreun plan anume. Mânănc o dată pe zi, dar destul de sănătos. Asta făceam și înainte, iar alimentația n-are nicio legătură cu ceea ce mi s-a întâmplat mie. Stresul mi-a dăunat cel mai mult, el fiind mai rău că orice altă alimentație necorespunzătoare din ziua de azi”, a mai spus actrița.

„Cancerul sper să nu fie o lecție pentru nimeni. A fost doar o încercare a vieții pe care am reușit să o depășesc în totalitate, sper eu. Nu am luat-o ca pe o lecție pentru că nu am vrut să mă consider elevul neascultător de la școală”, a adăugat ea.

Mai mult decât atât, cumpăna prin care a trecut a făcut-o pe Eugenia Şerban să se apropie din nou de Dumnezeu.

„M-am împrietenit din nou cu Dumnezeul meu, pe care eram atunci supărată, și da, am învățat că El nu poate să-mi dea mai mult decât poate organismul meu să ducă. Și atunci stresul trebuie îndepărtat cât putem noi de mult”, a încvheiat Eugenia Șerban.

Sursă foto: Instagram