Cum se simte Gabriel Cotabiță la șase ani de la infarctul care i-a schimbat viața. De ce nu are concerte în această perioadă

Șase ani au trecut de când Gabriel Cotabiță a făcut infarct în sala de fitness, iar medicii i-au dat șanse extrem de mici de supraviețuire. Însă, cu rabdare, cu rugăciune și cu efortul medicilor, Gabriel Cotabiță și-a revenit într-un mod miraculos, dar pentru a fi totul bine, a trebuit să schimbe câteva lucruri în stilul său de viață.

Recent, într-un interviu acordat pentru Impact.ro, Gabriel Cotabiță a mărturisit că în vara acestui an nu va mai urca pe scenă, din cauza temperaturilor ridicate, pe care starea lui de sănătate nu le poate suporta.

”Pentru că este prea cald, nu am mai acceptat spectacole pe litoral, nu am nici petreceri private, am avut destule, vara trecută. Am în casă toate ventilatoarele pornite, nu am aer condiționat, așa trecem peste caniculă. Mai merg la sala de sport, dar acum e în concediu. Mai fac exerciții fizice, dacă renunți la sport ești pierdut! Nu fac exerciții fizice grele sau ușoare, nu asta contează. Atunci, când am avut acel necaz, așa s-a întâmplat, așa a fost să fie”, a declarat cântărețul, pentru sursa citată.

Gabriel Cotabiță s-a căsătorit după ce și-a revenit din comă

Gabriel Cotabiță nu a fost singur în perioada spitalizării, ci a primit tot sprijinul de care avea nevoie din partea celor trei fiice și din partea iubitei sale, Alina. Se pare că dăruirea cu care femeia i-a fost alături în cele mai grele momente și-a spus cuvântul, căci imediat după ce a ieșit din comă artistul i-a pus marea întrebare partenerei, cu care s-a și căsătorit după aceea. ”Ne-am mutat împreună numai după ce m-am întors eu din… întâmplările mele. Dar aveam intenţii serioase şi înainte, doar îi spusesem să nu mă părăsească. Am întrebat-o, într-o seară, dacă nu vrea să ne căsătorim, iar ea a zis: ‘Tu ţi-ai revenit suficient încât să ştii ce spui?’ Şi m-am bucurat că a zis ‘Da!’.Contează felul în care s-a comportat ea, după comă. A fost o dovadă de dragoste total dezinteresată.”, povestea Gabriel Cotabiţă, într-un alt interviu.

Gabriel Cotabiță: ”Nu m-am dus către lumina albă, de altfel nici nu mi s-a arătat”

„Se pare că momentul prin care am trecut m-a făcut să ajung la un alt nivel spiritual. Crede-mă, poate ți se pare că e exagerat, dar după ce treci printr-o perioadă în care te întâlnești cu diverse entități, începi să înțelegi că viața are cu totul alte niveluri. Se pare că v-am auzit. Nu m-am dus către lumina albă, de altfel nici nu mi s-a arătat.

Şi o să spun sincer, este pentru prima dată când mărturisesc asta, eu consider că ceea ce mi s-a întâmplat e un semnal de ”vezi că mai ai ceva de făcut”, adică un fel de reset și ”Hai, ia-o de la capăt!”, declara Gabriel Cotabiţă, la Europa FM, după externare.

Sursa foto: Arhiva Cancan