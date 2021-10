Cum se simte soția lui Adrian Minune după operația suferită în Turcia. În august, femeia a suferit un accident vascular cerebral

Cati, soția lui Adrian Minune, se recuperează după intervenția suferită la cap. În august, medicii i-au descoperit un anevrism cerebral. Femeia a fost operată, de urgență, la o clinică din Turcia.

Potrivit lui Adrian Minune, Cati și-a revenit după operație, dar trebuie să urmeze un tratament strict, pentru a evita probleme și mai grave. De asemenea, soția cântărețului de manele va merge constant la control.

“S-a rezolvat totul, Cati a fost la control în Turcia, e totul foarte bine. Are pastile pe care trebuie să le ia timp de 5 ani. Primul control a fost la o lună de la operație, apoi mai are unul la 7 luni, altul la un an și ultimul la 5 ani. Atunci scapă și de pastile”, a declarat Adrian Minune, la un post de televiziune.

Soția lui Adrian Minune a suferit un accident vascular. “Am făcut tensiune în somn”

În august, Cati Simionescu a suferit un accident vascular celebral și a ajuns de urgență la spital. Soția lui Adrian Minune a povestit, când și-a revenit, clipele grele pe care a fost nevoită să le depășească.

“Am făcut tensiune 22.12, tensiune în somn. M-am trezit din somn cu ochiul stâng închis, lăsat, fața pe partea stângă lăsată, bărbia căzută, mâna stângă și piciorul amorțite. Eram cu fetița, Adriana, acasă. Am făcut un accident vascular. Am sunat imediat pe cineva și m-a dus la spital. Lumea a zis că am cancer, dar nu e adevărat. Eu în viața mea nu am făcut tensiune arterială. La un moment dat, am simțit o durere puternică în cap, am căzut în genunchi lângă pat. Dar durerile s-au ameliorat în timp. Am tot făcut investigații. N-au găsit nimic până la acest accident vascular”, a dezvăluit Cati.

După externare, femeia a expediat analizele în Turcia, la o clinică de prestigiu din Istanbul. Doctorii de acolo i-au descoperit un anevrism cerebral și au chemat-o de urgență să se opereze.