Cum și-a anunțat Simona Gherghe plecarea de la Antena 1: „Asta a fost, atât am putut să duc”. Până să ajungă la Mireasă, vedeta a părăsit temporar postul tv

Simona Gherghe a fost timp de 9 ani moderatoare emisiunii Acces Direct, de la Antena 1. Formatul solicitant și-a spus cuvântul asupra sănătății ei, motiv pentru care a fost nevoită să renunțe o perioadă la colaborare.

Timp de 9 ani a stat la cârma emisiunii Acces Direct, timp în care a fost martora mai multor schimbări ale formatului, de la monden, la tabloid apoi emisiune socială, acolo unde Simona Gherghe a decis că este momentul să se retragă. Pe lângă nenumăratele ore petrecute pe platoul de filmare, vedeta recunoaște că a fost perioada din viața ei destul de grea, însă a fost și perioada în care a primit cea mai importantă lecție din viața ei: a învățat să vorbească cu toate categoriile de oameni și a descoperit că are o putere incredibilă de a se adapta în orice situație.

De ce a renunțat, de fapt, Simona Gherghe la postul de prezentatoare de la Acces Direct

La vremea respectivă, pretextul plecării a fost că a rămas însărcinată, însă prezentatoare se simțea copleșită și mult prea obosită pentru a mai putea continua la cârma emisiunii Acces Direct.

”Cumva ăsta a fost pretextul, faptul că am rămas însărcinată. Însă obosisem la Acces Direct. E un format foarte solicitant şi atunci am simţit că am dat tot ce se putea în povestea aia. Şi nu-mi place să fac lucrurile cu jumătăţi de măsură, iar în momentul în care l-am născut pe Vlad am avut o întâlnire cu conducerea şi le-am explicat că asta a fost, atât am putut să duc.”, spunea prezentatoare tv la vremea respectivă.

Totodată, șefii de la Antena 1 i-au înțeles situația, i-au oferit o perioadă de respiro, însă nu pentru prea mult timp. După 3 ani, atunci când s-a simțit pregătită, prezentatoarea tv a spus ”da” unui nou proiect în televizune și a acceptat oferta de a fi prezentatoare la reality-show-ul Mireasa.

”Ei m-au înţeles şi mi-au lăsat acest respiro şi în momentul în care am simţit că sunt pregătită să mă întorc, mi-au făcut această ofertă de a reveni în platou la Mireasa. Am cântărit bine propunerea şi am acceptat-o.

Nu cred că se aşteptau puţini să mă întorc, pentru că asta este profesia mea, asta ştiu eu să fac cel mai bine şi cel mai bine mă simt într-un platou de televiziune, vorbind cu oamenii. Dar această propunere a venit întrun moment în care i-am crescut pe cei mici încât să fie pe picioarele lor, la propriu, adică a venit într-un moment prielnic”, a mai spus Simona Gherghe.

Simona Gherghe, aspru criticată de fanii emisiunii Mireasa

În urmă cu o lună, prezentatoarea tv a fost aspru criticată de către telespectatori. Fanii emisiunii i-au cerut demisia cesteia după ce una dintre concurente a vorbit urât la adresa publicului din fața micilor ecrane. Internauții s-au revoltat și au acuzat-o pe Simona Gherghe că este părtinitoare la ceea aceste nedreptăți.

„Demisia Gherghe! Este de-a dreptul șocant cum o moderatoare a unui reality show nu ia atitudine la un asemenea limbaj ca cel al concurentei Hatice. Nici măcar cea mai mică atenționare. Ba din contră, ne bate nouă obrazul că noi am fi vinovați și că noi suntem cei care jignim”/ „Gherghe, acum ar trebui să ieși tu public și să-ți ceri iertare de la noi, în numele preferatei tale. Ori îți lași preferințele acasă și îi tratezi pe toți la fel, ori îți dai demisia. Ne-am săturat de lipsa de imparțialitate”/ „Gherghe, noi vă plătim salariile. Cum e posibil ca o concurentă cu un trecut pătat de proxenetism să ne jignească pe noi în halul acesta fără nicio consecință? Da, Gherghe, jignim. Dar noi suntem no-nameuri, nu persoane publice care apărem la TV timp de șase luni”, sunt doar câteva dintre reacțiile telespectatorilor.