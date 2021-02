Un bucureștean a câștigat în instanță procesul cu patronal unui hotel de trei ztele din Mamaia, după ce a fost nemulțumit de unele servicii. A fost pentru el un sejur ratat, așa că și-a cerut banii înapoi.

Potrivit Adevărul, citat de newsbucuresti.ro, bărbatul a cumpărat în 2019 un pachet de servicii, constând într-un apartament în regim all inclusive, perioada 1-5 iulie 2019, la hotelul Victoria din Mamaia, valoarea pachetului fiind de 3.888 lei. Spune că a închiriat un apartament deoarece are doi copii minori (de 3 ani și 1 an și jumătate), fiecare putând fi cazat separat într-o cameră, iar din discuțiile purtate la momentul respectiv cu reprezentanții hotelului și din informațiile furnizate pe site-ul unității de cazare, reieșea în mod clar că hotelul are camerele renovate și că totul era în stare impecabilă.

Cum și-a câștigat un bucureștean banii pe un sejur ratat, de la un hotel din Mamaia

Doar că atunci când a ajuns pe litoral, familia bucureșteanului a constatat că între camerele din apartament nu erau uși, că în baie „mirosea insuportabil de la canalizare" și că, deși hotelul anunța că se fac activități pentru copii, jucăriile lipseau cu desăvârșire.

Reprezentații hotelului Victoria au arătat că o parte din aceste nemulțumiri le-au fost aduse la cunoștință cu o zi înainte de terminarea sejurului „până la acel moment neexistând nicio reacție negativă în raport de condițiile de cazare oferite”.

Hotelul i-ar fi propus turistului să-l mute în altă cameră, dar acesta a refuzat arătând că a doua zi pleacă și a cerut restituirea prețului achitat. Judecătorii au decis că hotelul trebuie să-i restituie suma de 3.888 de lei.