Cum și-a surprins Simona Gherghe fetița: ”Oricât te-ai ghemui…”

Simona Gherghe și-a surprins fetița, Ana, încercând să se strecoare în landoul lui Vlad, frățiorul ei. Vedeta a imortalizat momentul și l-a împărtășit cu fanii, pe Instagram.

”Nu, Ana, nu încapi în landoul lui Vlad, oricât te-ai ghemui #anageorgia #home #mamadedoi”, a scris Simona Gherghe, în dreptul fotografiei emoționante.

Simona Gherghe are doi copii

Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din țara noastră. Vedeta s-a căsătorit, în luna mai a anului 2017, cu Răzvan Săndulescu. În aceeași lună a anului 2017 a venit pe lume și fetița cuplului, Ana Georgia. Vedeta a confirmat în data de 29 noiembrie 2018, că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. În data de 9 mai, Simona Gherghe a adus pe lume cel de-al doilea copil, un băiețel care a primit numele Vlad Ioan.

Simona Gherghe, chinuită la plimbare de Ana Georgia

Simona Gherghe a povestit, într-o postare pe pagina de socializare, cât de greu s-a descurcat cu fetița ei, la o plimbare printr-un centru comercial din Capitală.

”Cred ca par o ciudata sau ceva de genul… De mai bine de 20 de minute, ne dam cu scara rulanta. Asta dupa ce mi-a luat vreo ora sa ies cu ea din casa. A vrut cizmele de cauciuc. Vino cu tone de explicatii, ca sunt 30 de grade afara, ca nu ploua in mall, nici balti nu sunt. Apoi sosetele! Musai cu sosete, chiar daca lesina de cald. Chiar daca sandale. Chiar daca… orice!

Apoi ia-o pe Kiki (maimutica). Ia si caruciorul lui Kiki (a uitat de el in secunda doi). Dupa vreo ora, cum spuneam, suntem in masina, gata sa mergem pana la mall sa cumpar musai ceva. (Doamne, de ce n-am comandat online?!). Intram in magazin, iau ce e de luat, observ niste priviri mai insistente. Zic: asta e, cand lucrezi la tv, se mai uita lumea. Trec prin dreptul unei vitrine si vad ca am tricoul pe dos, toate etichetele si atele atarna pe mine. Aham… asa se explica privirile alea! Mergem la toaleta sa ma schimb, vede o chiuveta, vrea musai spalata pe maini. Ceea ce e bine, o sa ziceti, doar ca spalatul e temeinic, de ordinul minutelor!

In fine, o bifam si pe-asta. Hai la lift. Sus! Jos! Sus! Jos! Nu scap de scarile rulante si incepem sa ne plimbam. Si ne plimbam de vreo 20 de minute. Macar e liniste, copilul e multumit, eu ma odihnesc. (De ce n-or fi pus si astia niste bancute?)… Terrible twos, ha? Si ce urmeaza, horrible three? Vorba sotului meu, zici ca-s nume de episoade din Game of Thrones…”, a scris Simona Gherghe.

A avut parte de numeroase comentarii. ”Cred ca cel mai simplu ii castigi increderea copilului, oferindu-i informatii valide si lasandu- l sa aleaga singur. Faptul ca ea a ales cizme de cauciuc si sosete, la 30 de grade, nu face decat sa- i sporeasca incredera in tine, cand realizeaza ca a luat o decizie gresita, in ciuda faptului ca tu i- ai spus ca nu este bine. Ai o fetita minunata. Mereu cand o vad pe afara, e cu zambetul pe buze”, ” Stați sa vedeți cum e la 3a8l…. ne așezăm in fund…. pe jos…. ne încordam…. mami nu ne mai poate ridica…. scopul fiind ca eu sa i dau drumul la manutza iar el sa alerge in voie, moment in care eu repet toate vocalele pe toate intensitățile”, ” M-ai distrat … depinde in ce mall esti… ca s-a mai întâmplat pe la Vitan.. ce-i drept înainte de renovari..sa ploua prin magazine… asa ca ai o fata vigilenta”, Hai ca daca ti se intampla si tie, ne tii moralul sus”, sunt câteva dintre ele.