Cum va arăta masa de Crăciun a Andreei Esca. Alexia Eram a dat din casă: ”Avem niște tabieturi”

Alexia Eram, una dintre cele mai populare influencerițe din România, se pregătește pentru un Crăciun deosebit în capitala Franței. Fiica Andreei Esca, care și-a construit o carieră de succes în mediul online, va sărbători această perioadă specială alături de familia tatălui său, respectând tradițiile și obiceiurile franceze.

Deși este obișnuită cu sărbătorile petrecute alături de cei dragi, fie în România, fie în alte locuri, Alexia a dezvăluit că reuniunile din Franța sunt un prilej de respectare a unor tabieturi elegante și bine stabilite. Atmosfera de la masa de Crăciun este una sofisticată, cu reguli și tradiții care conferă un aer special acestui eveniment.

Meniul festiv este unul specific franțuzesc, având drept piesă centrală carnea de curcan, preparată cu grijă și servită alături de cartofi la cuptor și salate. Spre deosebire de tradițiile românești, unde mesele abundente sunt nelipsite, familia Alexiei din Franța preferă porții mai mici, pentru a savura mai multe feluri de mâncare. Platourile cu brânzeturi fine, deserturile pregătite cu migală și delicatese precum foie gras sunt elemente esențiale ale mesei de sărbătoare.

De asemenea, familia pune accent pe detalii elegante, precum suporturile personalizate pentru șervețele, fiecare membru având unul unic, ales cu atenție. Aceste mici ritualuri adaugă un farmec aparte întâlnirilor festive.

Pentru Alexia, aceste sărbători nu sunt doar despre mâncare și obiceiuri, ci și despre timpul petrecut împreună cu familia extinsă, cu care împărtășește momente speciale. Deși stilul festiv de la Paris diferă de cel din România, influencerița apreciază rafinamentul și atmosfera caldă din casa bunicilor.

“La masa din Paris, cam tot timpul, avem curcan. (…) Tot timpul când am avut sărbători, adică avem ori niște aperitiv, apero, că întâi stăm la apero, cu un pahar de șampanie, cu niște alune acolo și niște dischete din astea cu somon și creme fresh (…), după aia ne așezăm la masă, dar sunt mult mai sofisticați, să știi.

Adică avem niște tabieturi… avem niște suporturi de șervețele, fiecare are suportul lui. Se știe, fiecare din familie are suportul lui, bunica cred că are… nu știu, regină, eu am contesă, adică… și ne uităm cu lupa acolo, să vedem câte chestii are coroana, ca să vedem care e al nostru.

Și după aia avem niște aperitive, curcan cu niște cartofi la cuptor, salată tot timpul. Se pune câte puțin ca să se termine din farfurie și după aia dacă mai vrei, îți mai pui. Nu ca la noi, pui mult, și nu mai termini. Deci pe mine mă ceartă, dacă nu-mi termini tot: “Păi cum… ți-ai pus, atât mănânci, aia e!”. După aia avem brânză, mai multe tipuri, un platou așa, niște fructe, un desert dacă vrea bunicul să facă desertul lui armenesc, e un fel de colivă (…), nu știu, cu niște fructe înăuntru.

Sincer, nu e aproape stilul meu, dar el e fericit și gustăm de la el. Cam asta e… aaa, și ca un ceai calmant, așa. Cam asta e, foarte simplu… și de Crăciun, evident, foie gras!”, a transmis Alexia Eram, în cadrul podcast-ului Sheets Talks.