Cum va eșua Vladimir Putin în Ucraina. Ce este “Planul internațional de acțiune”

Boris Jonhson, premierul britanic, va prezenta un “plan internațional de acțiune”, care are ca scop încheierea războiului din Ucraina în defavoarea lui Vladimir Putin. Totodată, în această săptămână oficialul își va intensifica întâlnirile diplomatice, la Londra, pentru a pune la punct o strategie.

Boris Johnson este optimist că planul lui va avea succes. Premierul susține că lumea trebuie ferită de războaie, pacea fiind cea mai importantă.

“Preşedintele rus Vladimir Putin trebuie să eşueze şi trebuie să ne asigurăm că eşuează în acest act de agresiune”, a declarat prim-ministrul britanic într-un comunicat.

“Nu este suficient să ne exprimăm sprijinul pentru ordinea internaţională bazată pe reguli, ci trebuie să o apărăm de tentativele persistente de a rescrie regulile prin forţă militară”, a adăugat el.

Planul lui Boris Johnson are șase puncte și nu obligă aliații occidentali să se angajeze în acțiuni militare contra Rusiei, ci are ca scop principal distrugerea economică a Moscovei. În plus, Marea Britanie vrea să grăbească sancționarea afaceriștilor ruși, așa că Downing Street va trimite luni în parlament pachetul de măsuri în acest sens.

Cum va eșua Vladimir Putin în Ucraina. Planul lui Boris Johnson

Boris Johnson vrea o coaliție umanitară internațională pentru a ajuta oamenii din Ucraina, sprijin pentru capacitățile de autoapărare ale țării și o presiune economică mai mare exercitată asupra lui Vladimir Putin, președintele Rusiei. Totodată, premierul britanic vrea lansarea unor demersuri imediate pentru a consolida securitatea în zona euro-atlantică. În acest scop, oficialul va încerca să mobilizeze comunitatea internațională.

Boris Johnson ar urma să se întâlnească, luni, cu omologii lui din Canada și Olanda, iar marți îi va primi la Londra pe liderii din Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Slovacia, țări luate cu asalt de refugiații ucraineni în ultimele zile.