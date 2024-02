Spirit solar, cu multe disponibilități afective, antreprenor de succes, pasionat de domeniul Beauty, de actorie, Mallini Morena ne pregătește o surpriză de proporții: o nouă emisiune TV cu un concept inedit, gata să ne schimbe perspectivele despre ’’tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte’’. CANCAN. RO vă prezintă, în exclusivitate, un interviu de excepție.

– Știu că ai călătorit mult și ai dezvoltat afaceri și în afara granițelor. De ce, totuși, te reîntorci în România?

Pentru că, noi, femeile din România suntem frumoase și, dintotdeauna, am acordat o atenție deosebită modului în care arătăm. Eleganța și bunul gust, fie că posibilitățile materiale sunt mai mari sau mai mici, sunt etichete de necontestat ale expresiei femeii românce. Poate, ar trebui să acordăm mai multă importanță și stilului de viață, mai puțin stress, mai multă activitate fizică. Pledez pentru o hidratare oprimă și, de asemenea, asupra apei pe care o consumăm. Nu toată apa îmbuteliată este în concordanță cu nevoile organismului nostru.

– Ești tânără, ești frumoasă, ești deșteaptă. Dar, toate aceste calități nu te-ar fi ajutat dacă nu aveai spirit de antreprenor. Îl ai în gene sau l-ai descoperit pe parcurs?

Probabil este ceva și genetic, însă în cea mai mare parte, consider că totul se datorează mamei mele care este o femeie puternică, independentă și mi-a insuflat de mică aceste valori, trăsături, care m-au făcut ceea ce sunt astăzi. Așa cum unii au un idol din cinematografie, din istorie, așa eu, am avut profilul mamei mele drept model și m-a însoțit pe tot parcursul vieții. Am noroc să am o mamă splendidă, șarmantă, deșteaptă, îngrijită, care pune accent pe bun gust, pe estetică, și care este și cel mai bun și sincer critic al meu, dar de o critică constructivă. Probabil, că, în esență, suntem foarte asemănătoare. O apreciez, o prețuiesc și îî mulțumesc pentru susținerea pe care mi-a acordat-o. Dar, și eu, deși ne asemănăm, am felul meu de a fi, dorințele, pasiunile, calitățile mele pe care le dezvolt și le apăr cu determinare și perseverență. A propos, acestea din urmă sunt două calități fără de care e aproape imposibil să atingi succesul.

Mallini Morena: „Nu sunt deloc superficială”

– De ce domeniul de beauty? Ai fi putut foarte bine să continui meseria ta, de jurist.

Încă de mică am apreciat femeile frumoase, care nu-și arată vârsta și m-am întrebat care este secretul lor. Am o fire curioasă dar și artistică. Nu sunt deloc superficială, din contră, sunt o fire profunda, care caută mereu să înțeleagă esența. Deși aș putea să pledez foarte bine o speță anume, am totodată o repulsie față de minciună, față de răutate, față de agresivitate, de viclenie. Deci, de la aceste valori plecare, nu am dorit să mă mint nici pe mine însămi și nici să coabitez cu minciuna sau cu agresivitatea. Dreptul este și o muncă de salubritate. Trebuie, în permanență să aperi un nevinovat acuzat sau să condamni persoane care nu au ce căuta într-o societate civilizată, decentă. Admir juriștii, dar este o meserie mult prea dură pentru firea mea boemă de a fi.

– Să extrapolăm, puțin, de la o replică celebră a scriitorului și medicului Vasile Voiculescu, care spunea: nu există boli, există bolnavi. Aș vrea să știu dacă în domeniul tău se întâmplă ca un sfat despre întreținere, despre frumusețe poate fi general valabil sau dacă te adresezi, dedicat, fiecărui tip de ten, de exemplu.

Totul pornește de la un psihic echilibrat. În principiu, adaptez produsele pe care le recomand, nevoilor fiecărui tip de ten, de păr, de piele, de unghii chiar. Desigur, sunt și reguli general valabile care ajută orice femeie să se mențină tânără și frumoasă. Dar, repet, psihicul este cel mai important factor, alături de hidratare și de un somn odihnitor.

– Cât de importantă este o mască facială? Dar cât de importantă mai este dacă nu avem o alimentație corectă, un stil de viață sănătos? Putem rezolva exteriorul fără să avem grijă de interior?

Nu. Nu este posibil să avem prospețime și vitalitate atât timp cât nu ne alimentăm corespunzător și nu acordăm o importanță sporită, mișcării, sportului și să petrecem cât mai mult timp în natură. Frumusețea vine din interior și se reflectă pe exterior, pe chipul nostru, în privirea noastră, în tonusul nostru. În general, un medic cu har sau experimentat, poate pune un diagnostic și dacă îți privește, cu atenție cristalinul sau elastecitatea, culoarea pielii, dantura. Așadar, stimate doamne și stimați domni, vă recomand să vă preocupați de sănătatea psihică și corporală apoi să consultați sau frecventați o clinică de specialitate în domeniul beauty.

„Mă axex să-mi lansez afacerea în România”

– Cât crezi că, pe piața românească, există escrocherie în domeniul tău?

În fiecare domeniui există oameni pregătiți, calificați sau mai puțin. Oameni pasionați și oameni care vor cu orice preț să obțină un venit nefiind interesați de consecințele recomandării lor. Consider că ar trebui să fim atenti și responsabili în legătură cu potențialele riscuri la care ne expunem atunci când consultăm un așa-zis specialist. Având în vedere că au existat, există și vor mai exista mulți care se recomandă ca fiind experți, însă nu au studii în domeniu.

– Care este viziunea ta pentru viitor strict pe domeniul tău?

Deocamdată mă concentrez, mă axez să-mi lansez afacerea în România. Și să o dezvolt. Viziunea pe care eu mi-am propus-o este foarte ancorată pe cercetarea făcută în prealabil și în care am cerut inclusiv date despre nivelul financiar, demografie, predilecțiile românului în funcție de zona în care locuiește, de clima noastră. Permite-mi să nu dezvălui mai mult, dar vă asigur de pasiunea și de buna mea credință.

– Te-ai simțit vreodată vinovată pentru un sfat dat greșit?

Dacă nu sunt sigură, încerc să nu dau sfaturi și întotdeauna îmi invit clienții să consulte un dermatolog. Nu am avut incedente neplăcute pănă acum și sper să nu am parte nici în viitor de asemenea evenimente nedorite sau, mai rău, grave.

„Am conceput un format nou, dinamic”

– În curând se apropie ziua ta. La mulți ani inspirați! Unde vei petrece? În ce parte a lumii? Și… ca picanterie, dacă vrei să ne spui, cu cine?

Mulțumesc frumos! Te voi invita, firește, la fel și pe prietenii mei cei mai buni, apropiați. Încă nu am stabilit unde îmi voi aniversa ziua de naștere, dar sunt aproape sigură că voi alege o destinație exotică, deși, este la fel de posibil să petrec în România din cauza marelui volum de muncă. Vom vedea!

– Cum îmbini viața personală cu cea de afaceri?

Cum spuneam, sunt pasionată de ceea ce fac și, practic, le îngemănez. Eu sunt ceea ce practic, eu iubesc ceea ce creez și, dacă faci un lucru cu plăcere, cu drag, atunci totul devine și decurge în parametrii care nu te inoportunează și nu îți incurca planurile personale. Majoritatea prietenilor mei activează în acest domeniu, așa că petrecem timpul agreabil, cu activități în comun.

– Ce planuri de viitor ai?

Vă voi dezvălui un secret: intenționez, de fapt, sunt în negocieri cu două posturi de televiziune, pentru o extensie a business-ul meu. Am conceput un format nou, dinamic, inedit în România, tot pe zona de beauty, adresat atât femeilor cât și bărbaților. Am observat că în România bărbații sunt deseori excluși, nefiind înțelese în întregime nevoile lor de a arăta și de a se simți bine. Existe produse speciale destinate bărbaților, ținând cont de faptul că aceștia au o structură diferită față de cea a femeilor.

– Păi, atunci, să mergem cu mărturisirea mai departe: cum se va numi emisiunea și când vei debuta?

Mi-ar plăcea să ofer mai multe detalii, dar nu voi cădea în această ispită. Prefer să fie o reală surpriză. Dar, pot să spun că va debuta înspre vară. Vă invit pe toate și pe toți să ne urmăriți!

